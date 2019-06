Canarias, entre las Comunidades donde más dificultades hay para aplicar la subida del salario mínimo

Canarias, Extremadura, Murcia y Andalucía son las Comunidades Autónomas donde está habiendo más dificultades para aplicar la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros, según ha denunciado este miércoles el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

Además, ha dicho que algunas empresas no están aplicando correctamente la subida, en vigor desde el 1 de enero, ya que incluyen pluses individuales como la antigüedad en el salario base para eludir este incremento.

El sindicato ha dejado claro que el salario mínimo es la suma del salario base, las pagas extras y los complementos no causales, es decir, los complementos o pluses que percibe la totalidad de la plantilla sin estar supeditados a causa alguna.

Así, ha indicado que la suma de estos tres conceptos tiene que alcanzar los 900 euros, mientras que los pluses recogidos en el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, como la antigüedad, la nocturnidad o la turnicidad, no deben compensarse y se deben añadir aparte, es decir, estos pluses no pueden sumarse al salario base para, en caso de que este último sea inferior a 900 euros, se llegue a esta cifra sin necesidad de proceder a su incremento.

Concretamente, estos pluses van desde los complementos personales por antigüedad, idiomas, títulos o discapacidad, pasando por los complementos por el trabajo realizado por nocturnidad, turnicidad, asistencia, disponibilidad o domingos y festivos, o por los complementos por los resultados de la empresa: primas de productividad, participación en ingresos, participación capital o bonus.

La secretaria de Acción Sindical, Mari Cruz Vicente, ha hecho hincapié en que estos complementos salariales deben adherirse y que únicamente se compensarán o absorberán si lo recoge el convenio colectivo de referencia. No obstante, Vicente ha señalado que la gran mayoría de los convenios que hay en España no establecen que estos complementos se compensen, por lo que deberían añadirse.

Aunque el sindicato no tiene datos concretos de a cuántos empleados puede estar afectando esta no aplicación de la subida del SMI, CCOO calcula que "cientos de miles" de trabajadores podrían estar afectados por este situación.

Así, Sordo ha resaltado que en este momento únicamente se han beneficiado 1,213 millones de personas de la subida del SMI, el 7,4% de los asalariados de este país, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), y ha alertado de que el potencial de afectados por esta subida es mucho mayor.

A SUELDOS DE 1.200 EUROS TAMBIÉN PUEDE AFECTAR LA SUBIDA DEL SMI

"Es perfectamente posible que a personas que cobran 1.000 euros o 1.200 euros no se le esté aplicando correctamente la subida del SMI, porque no se está teniendo en cuenta que las retribuciones extrasalariales se añaden aparte", ha remarcado Sordo, que también ha alertado de que en España en estos momentos "hay cientos de miles de trabajadores que no están recibiendo adecuadamente la subida del SMI en sus nóminas, aunque cobren en neto por encima de los 900 euros".

Desde CC.OO., también se ha puesto de relieve que los perfiles más afectados por la subida del SMI son los jóvenes, migrantes y mujeres y por sectores, la agricultura y los centros de trabajo pequeños.

Por este motivo, el sindicato ha lanzado una campaña bajo el nombre '#QueNoTeLaJueguen' para garantizar que se cumpla la subida del salario mínimo. "Las empresas que se resistan a su aplicación van a tener en frente a CC.OO.", ha apostillado el líder del sindicato.

UNA WEB PARA COMPROBAR LA SUBIDA

Asimismo, CC.OO. va habilitar en 14 días una web para que los trabajadores comprueben, con su nómina y sus complementos, a través de un simulador, si le han aplicado la subida correctamente, tal y como establece el Real Decreto Ley.

Por otro lado, Sordo ha hecho hincapié en que la subida del SMI "no ha producido una destrucción apreciable del empleo" y ha afirmado que, de hecho, el aumento "va a provocar un incremento neto del empleo en los plazos medios y largos".

El líder de CC.OO. ha señalado que tras analizar la evolución de los trabajadores que podían ser expulsados del mercado de trabajo, se puede afirmar que los asalariados con estudios primarios o inferiores, que eran los que podían estar más afectados por la subida, mantienen su puesto de trabajo en el 86,8% de los casos, "el mismo promedio de los últimos cuatro años".

LA SUBIDA NO HA DESTRUIDO EMPLEO

También ha afirmado que "sobre otro de los jinetes del apocalipsis, la ralentización de empleo", la probabilidad de encontrar un empleo sigue siendo superior a la media de los últimos cuatro años. "No se puede deducir bajo ningún parámetro que la subida del SMI haya tenido ningún efecto en la destrucción de empleo".

En este punto, el director del gabinete económico de CC.OO., Carlos Martín Urriza, ha dejado claro que si no se han visto efectos de la subida del SMI en los primeros meses del año, el impacto el resto de los meses será inferior, porque "los efectos de la subida del SMI se concentran en los primeros meses".

Por otro lado, preguntado por las previsiones del Banco de España, CC.OO. ha señalado que la institución también debería rectificar sus previsiones al igual que lo hizo la AIReF, porque "no se le ha caído ningún anillo". El Banco de España estimó una pérdida de unos 125.000 empleos por la subida del SMI.