Nueve zonas comerciales abiertas de Las Palmas de Gran Canaria piden poder ampliar terrazas: "Queremos recuperar nuestra actividad"

Nueve entidades representativas de zonas comerciales abiertas de Las Palmas, que emplean a 800 trabajadores, han informado este martes de que llevan ocho días esperando a que el Ayuntamiento de la ciudad dicte las medidas transitorias que les permitan ampliar sus terrazas.



Estas asociaciones empresariales han recalcado en un comunicado que "la mayoría de los empleados del sector de la restauración carece de ingresos desde que se decretó el estado de alarma, el pasado mes de marzo", por la pandemia de la COVID-19.



Dado que tanto empresas como empleados del sector sufren "un situación insostenible y desesperante", los representantes empresariales han urgido al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a "dictar las medidas transitorias necesarias para la modificación temporal de las autorizaciones de terrazas, con la ampliación de las mismas en los supuestos que esto se pueda realizar, con carácter excepcional hasta que los locales de restauración puedan recuperar su actividad normal al cien por cien".



Estas entidades consideran que "la ampliación de terrazas ha sido seriamente limitada por el Gobierno", por lo que estiman "necesario que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria elimine cualquier restricción que fuese más allá de la normativa general" y que "apoye lo que el sector necesita para evitar la presión impositiva".



"Un motor tan importante como es el sector de la restauración y hostelería, no puede estar en suspenso y sin alternativa durante tanto tiempo, queremos recuperar nuestra actividad y que los trabajadores no tengan que acudir a una fila para solicitar alimentos, queremos construir esta nueva normalidad dando servicio, generando riqueza y empleo", afirman.



Estos empresarios resaltan que ciudades españolas como Sevilla, Burgos, San Sebastián, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife o Puerto del Rosario "se han posicionado al lado del empresario y los empleados de hostelería para salir de esta gran crisis", ya que "no llega información de solicitudes denegadas en otras provincias", y confían que "Las Palmas de Gran Canaria esté a la altura de las circunstancias actuales".



"Estamos convencidos que desde el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria recibiremos una respuesta rápida y con responsabilidad, ya que debe estar para mejorar las cosas, no para empeorarlas", añade el comunicado.



Esta petición la firman la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Locales de Ocio Nocturno; Asociación Vegueta de Ocio y Restauración; Asociación de Empresarios Zona Triana; Asociación Empresarial el Sebadal; Asociación de Empresarios Puerto Canteras; Asociación de Empresarios Pilar-Farray; Asociación Comercial y Empresarial de Schamann; Asociación de Empresarios Bulevar Siete Palmasc y Asociación de Empresarios Santa Catalina.