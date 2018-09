Los constructores de Tenerife insinúan que Madrid tiene un interés especial en el atraso de Canarias

La patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco, ha denunciado este viernes el retraso en la firma del convenio de las obras de carreteras financiadas por el Estado, que perjudica a la economía y "al bienestar de los ciudadanos", y considera que "desde Madrid no se entiende a Canarias", como si hubiera un interés especial para que las islas no progresen.



En un comunicado, el presidente de la patronal constructora, Óscar Izquierdo, opina que "da lo mismo quien esté en el Gobierno central" porque el PP y el PSOE son "igualitos" y ambos "desprecian las reivindicaciones en cuestiones de infraestructuras".



"El Gobierno central no tiene la sensibilidad suficiente como para entender la importancia que tienen las carreteras en un territorio limitado como son nuestras islas" como elemento de comunicación y de vertebración territorial, según Izquierdo.



El presidente de Fepeco afirma que en la península las inversiones son multimillonarias y opina que "es como si hubiera un interés especial" para que Canarias no progrese y para que no cuente con "un mínimo de calidad de vida por lo menos, igual al resto de comunidades autónomas".



"Llevamos tiempo esperando la firma del convenio de carreteras, no hay manera ni voluntad política de llevarlo a efecto, todo son disculpas, pegas innecesarias o absurdas, retrasos injustificados, vale todo con tal de retrasar la puesta en marcha de un mecanismo fundamental para el crecimiento de Canarias", subraya.



Para Izquierdo, los canarios no pueden permitir que se les condene a "una falta de dotaciones básicas", a las que tienen derecho, "unas carreteras eficientes, seguras y sostenibles".



"Es el momento de la unidad, de alturas de miras y de apoyar al Gobierno de Canarias en la demanda inaplazable de la firma del convenio de carreteras, por encima de diferencias ideológicas o de cualquier otro tipo", dice la patronal de la construcción, que reclama a políticos, agentes sociales, entidades e instituciones a adoptar "una postura unificada y enérgica ante la administración central para su consecución".