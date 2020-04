La hostelería canaria ve inviable la apertura de terrazas al 30%: "Sin el comedor o la barra, muchos bares no podrán subir la persiana"

La esperanza de que las terrazas comiencen a amenizar este estado de alarma hacia el camino de la “nueva normalidad” empieza a esfumarse al preguntar al sector. Este martes, el presidente Pedro Sánchez anunciaba el plan de desescalada del Gobierno central y apuntaba que el próximo 11 de mayo podrían comenzar a abrir las terrazas de bares y restaurantes con un aforo del 30% que se irá ampliando progresivamente. La medida ha sido acogida con dudas e incertidumbre por parte de la hostelería canaria, que sigue sin tener claro cómo se aplicará. No obstante, mientras se espera a que los detalles sean publicados en el BOE, el presidente de la asociación de bares y restaurantes de Las Palmas, Fermín Sánchez, sí considera que no será viable. "Sin el comedor o la barra, muchos bares no podrán subir la persiana", afirma.

El presidente de esta asociación asegura que son necesarias otras medidas económicas para salvar al sector. Los hoteles tampoco piensan abrir sin turismo nacional y los empresarios piden prorrogar los ERTE hasta el 31 de diciembre. Así lo explica el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo, José María Mañaricúa, que entiende que la prioridad ahora mismo es la emergencia sanitaria y recuerda que el 90% de los clientes son internacionales, un turismo que no se va a empezar recuperar siendo optimistas hasta el próximo invierno, como mínimo. Las terrazas de bares y restaurantes que se encuentran en esta zona tampoco verán rentable abrir por la ausencia de turistas.

Fermín Sánchez apunta que aún es pronto y no tiene datos de cuántos establecimientos sí que se animarán a abrir el próximo 11 de mayo. No obstante, recuerda que muchos no disponen de terrazas o son muy pequeñas, “si tienes capacidad para seis mesas en una terraza y te obligan a un aforo del 30%, es complicado”. Sostiene que el Gobierno debería considerar que las terrazas en las que sea posible salvaguardar el metro y medio o los dos metros de distancia que recomiendan las autoridades sanitarias puedan abrir a aforo completo.

El presidente la asociación de bares y restaurantes insiste en que la medida no contempla que se vaya a abrir al 30% de la facturación completa del bar o restaurante, sino solo de la terraza, lo cual no va a ser rentable para la mayoría. Recuerda que la gran parte de los bares son pymes y empresas familiares que han tenido que seguir pagando por el mantenimiento de su establecimiento o que se encuentran endeudadas con créditos personales que pidieron para levantar el negocio y que se ven ahogadas ahora al no ingresar nada.

Sobre la medida de preparar comida para que se pueda recoger y llevar al domicilio sí se muestra más optimista, ya que son pequeños pasos para que los establecimientos puedan ir viendo la luz hasta que en julio pueda llegar turismo nacional. No obstante, apunta que esta medida va a estar condicionada por el grado de movilidad que tenga la ciudadanía, ya que si el establecimiento que prepara comida te queda cerca de casa podrás acudir, pero se desconoce bien hasta qué punto podremos movernos hacia otros municipios para buscar comida a un restaurante.

Urgen otras iniciativas para impulsar al sector

Entre las medidas económicas que plantea para reflotar la hostelería señala: ayudas al pago de alquileres de los locales, exoneración del pago de cuotas de terrazas, así como de la tasa de recogida de basura… Algunos tributos se han aplazados en ayuntamientos pero cree necesaria la exoneración del pago e los mismos. Además desde la asociación han pedido no pagar el el IGIC hasta que pase la situación. De todas las medidas, la fundamental y que defiende junto a José María Mañaricúa es la de prolongar los ERTE hasta finales de año, porque de lo contrario creen que si se obliga a reponer a la plantilla va a suponer que se realicen ERE y esto a su vez supondrá a su vez, más paro y un gran “descalabro” para la economía.

El turismo generaba hasta ahora el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago; entre 300.000 y 400.000 empleos en toda Canarias. Para José María Mañaricúa los únicos alojamientos que sí que podrán empezar a abrir son los pequeños apartamentos, muchos de ellos compuestos en parte por personas que residen ahí o que se trata de su segunda residencia. Los apartamentos tendrán como destinatarios al residente insular hasta que en julio pueda recuperase poco a poco al peninsular. A los grandes hoteles no les merece la pena abrir si además no se pueden utilizar las zonas comunes como la piscina, principal reclamo de este tipo de alojamiento.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconocía este miércoles que el nivel de inmunidad de las Islas frente a la COVID-19 es bajo por tener menos contagiados, por lo que en el momento en el que se deban abrir puertos y aeropuertos se hará "con muchísimos controles". En este sentido, subrayaba en una entrevista en la cadena Cope que la apertura de los aeropuertos para vuelos internacionales "todavía no está sobre la mesa", pero, de ir "todo bien", esto podría ocurrir a partir de agosto.