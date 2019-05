Canarias, protagonista del mapa autonómico del paro, riesgo de pobreza y abandono escolar

La tasa de paro se situó en el primer trimestre del año en el 14,7 %, una cifra muy alejada del 27 % que se alcanzó en 2013 pero que sigue ocultando una enorme disparidad regional -del 8,19 % de Navarra al 25,92 % de Melilla- y grandes desigualdades autonómicas.



Las comunidades con mayores tasas de paro muestran también en varios de los indicadores que recoge tradicionalmente el Instituto Nacional de Estadística y arrojan, por ejemplo, mayor riesgo de pobreza, más altos porcentajes de población de entre 16 y 64 años sin terminar la educación secundaria, menor esperanza de vida o más dificultades para llegar a fin de mes.

CANARIAS



La tasa de paro ronda el 21 % en las islas, que arrojan el mayor porcentaje de población con problemas para llegar a fin de mes (19,3 %). Su tasa de riesgo de pobreza (40,2) es la segunda mayor y también supera la media su población que no ha terminado la secundaria (45,6 %).



MELILLA



Con poco más de 86.000 habitantes, la ciudad autónoma ostenta el récord de paro con una tasa del 25,92 % en el primer trimestre del año. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social está en el 29,4 %, frente al 26,6 % nacional, y su esperanza de vida al nacer se sitúa en 80,3 años, tres por debajo de la media.



EXTREMADURA



Entre las comunidades autónomas, es Extremadura la que ostenta el récord de paro, con el 22,52 %, y también la mayor tasa de riesgo de pobreza (44,3 %). Su esperanza de vida (82,2 años), los vecinos con problemas para llegar a fin de mes (12 %) y la población sin acabar la secundaria (55,9) arrojan datos también peores que las medias nacionales.



CEUTA



Su tasa de paro alcanza el 22,3 % y su tasa de riesgo de pobreza es del 35,8 %. La ciudad autónoma arroja además la menor esperanza de vida al nacer, con 79,3 años.



ANDALUCÍA



La comunidad más poblada ocupa el cuarto puesto en la tasa de paro (21,08 %) y tiene la tercera mayor tasa de riesgo de pobreza (37,3 %). Se sitúa también en los primeros puestos de las listas de población que no ha acabado la secundaria (50,8 %) y con grandes dificultades para llegar a fin de mes (14,2). Tras Ceuta y Melilla, tiene la esperanza de vida más baja (81,8 años).



BALEARES



Su tasa de paro (17,6 %) supera en tres puntos la media nacional, pero en este caso hay indicadores que mejoran el promedio, como la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (24,7 %) o su población con problemas para llegar a fin de mes (sólo el 5,9 %).



CASTILLA-LA MANCHA



Con dos millones de habitantes y una tasa de paro del 15,74 %, su tasa de riesgo de pobreza (33,9 %) es siete puntos superior a la nacional y la mitad de su población no ha concluido la secundaria. Se sitúa no obstante en la media si se analiza la población con problemas para llegar a fin de mes (9,4 %).



MURCIA



Algo por encima de la media, la tasa de paro murciana en el primer trimestre fue del 15,12 %, pero la tasa de riesgo de pobreza en la región alcanza el 34,7 %. Es la segunda comunidad con mayor proporción de ciudadanos con dificultades para acabar el mes (17,6 %) y la cuarta si se mira a la población sin secundaria (48,9).



ASTURIAS



El Principado también supera la media de paro (15,03) y ligeramente el porcentaje de población con problemas para llegar a fin de mes (10,7), pero arroja mejores datos en otros indicadores, como la tasa de riesgo de pobreza (17,2 %) o los ciudadanos sin formación secundaria acabada (35,9 %).



COMUNIDAD VALENCIANA



Tiene una tasa de paro del 14,11 %, pero su tasa de riesgo de pobreza supera (31,3 %) supera la nacional. También tiene más población con problemas para finalizar el mes (12,2 %) que la media y más vecinos sin terminar la educación secundaria (43,4 %).



GALICIA



Su tasa de paro (12,47 %) está por debajo de la media y también la población con grandes dificultades para llegar a fin de mes (5,5 %) o la tasa de riesgo de pobreza (22,6 %). La esperanza de vida de los gallegos al nacer se queda exactamente en la media nacional: 83,1 años.



CASTILLA Y LEÓN



Con una tasa de paro (12,42 %) algo más de dos puntos por debajo de la media, su tasa de riesgo de exclusión social se queda en el 18,4 %. Solo el 4,6 % de su población tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 41,1 % no ha terminado la secundaria. Su esperanza de vida -83,8 años- es la más alta del país, podium que comparte con Navarra.



CANTABRIA



Presenta una tasa de paro del 12,2 % y una tasa de riesgo de pobreza del 20,5 %. Mejora la media holgadamente si se analiza la población con grandes dificultades para acabar el mes (6,1 %) y la que no ha finalizado la educación secundaria (34,6 %). Su esperanza de vida al nacer (83,3 años) también es superior.



COMUNIDAD DE MADRID



Su tasa de paro (11,7%) se sitúa tres puntos por debajo de la nacional y la del riesgo de pobreza, en el 20,6 %. Ofrece el menor porcentaje de población sin educación secundaria acabada (29,5) y también un bajo índice de población con problemas para llegar a fin de mes (6,7 %).



CATALUÑA



Sus principales indicadores no se alejan mucho de los de Madrid. Una tasa de paro del 11,64 %, una tasa de riesgo de pobreza del 19,4 % y un 7 % de la población con dificultades para acabar el mes. Tiene sin embargo más población sin terminar la secundaria: el 40,1.



LA RIOJA



También mejora las medias nacionales: su tasa de paro es del 11,1 % y la tasa de riesgo de exclusión social, del 14,4 %, la segunda más baja del país. El porcentaje de riojanos con grandes problemas para llegar a fin de mes no llega al 1 % y el 39,4% no tiene la secundaria.



ARAGÓN



La tercera menor tasa de paro (10,5 %) y una tasa de riesgo de pobreza del 15,8 %. Sólo un 4 % de la población tiene grandes dificultades para acabar el mes y el 37,5 % no ha acabado la educación secundaria.



PAÍS VASCO



Se disputa con Navarra los mejores indicadores. Muestra una tasa de paro del 9,62 % y tasa de riesgo de pobreza y exclusión social del 14,5 %, mientras que un 5,4 % de la población encuentra importantes problemas para llegar a fin de mes. No llega al 30 % la población sin educación secundaria terminada, casi empatada con Madrid.



NAVARRA



Tiene la tasa de paro más baja (8,19 %) y la menor tasa de riesgo de pobreza (13,5 %). Sólo un 1,4 % de los vecinos de Navarra encuentra grandes problemas para llegar a fin de mes y poco más del 33 % no ha acabado la secundaria. EFE