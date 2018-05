La patronal de vivienda vacacional niega que el sector encarezca el alquiler

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha pedido este martes que no se "demonice" a este sector, del que asegura que "genera riqueza" y que no se siente responsable ni de la escasez de viviendas en alquiler ni tampoco del alza que han experimentado los precios.



ASCAV sostiene que "los datos oficiales" demuestran que "no hay un boom" de viviendas vacacionales en Canarias y que los ataques que sufre el sector no están justificados.



Esta asociación mantiene que los datos que publican el Instituto Canario de Estadística, el Ministerio de Fomento y la sociedad de tasación Tinsa muestran que, en las Islas, el impacto del alquiler vacacional en la falta de viviendas para alquiler común y la subida de los arrendamientos "es residual".



"A pesar de haber aumentado el (precio del) metro cuadrado de alquiler en el año 2017 con respecto al año 2016 un 11,6%, comparando los precios del 2007 con el año 2017, nos encontramos con una cifra negativa del -1,9%. Por lo tanto, en diez años no hemos logrado equiparar los precios de alquiler que teníamos en el año 2007", argumenta esta colectivo.



A su juicio, los problemas que numerosos ciudadanos dicen sufrir a la hora de encontrar una vivienda a precios asequibles hay que buscarlos en otros factores, como "la precariedad salarial, la restricción de los bancos a la hora de conceder hipotecas y la incapacidad de poder ahorrativo para acceder a la compra de una vivienda", así como "en la nula planificación en materia de vivienda social" por parte de las administraciones.



La ASCAV niega también que exista realmente un " boom" de la vivienda vacacional en Canarias, algo que argumenta con base al censo de viviendas de este tipo que publica la Consejería de Turismo de la comunidad autónoma.



Ese censo, recuerda, ha pasado de 28.188 viviendas dedicadas a esa actividad en Canarias en 2015 a 31.675 en 2017; es decir, 3.487 más en tres años.



"ASCAV se solidariza con todas las familias que están sufriendo la escasez y el encarecimiento de la vivienda de alquiler en las Islas, pero pide que no se dejen cegar por las incesantes noticias falsas e irresponsables que desacreditan a miles de familias en Canarias, que han encontrado en la vivienda vacacional una fuente de sustento", arguye.



Este colectivo precisa que no defiende ni alienta "el modelo de pseudo-hoteles en zonas residenciales", sino que representa a "pequeños propietarios particulares de viviendas vacacionales y a las empresas locales intermediadoras que generan riqueza y muchos puestos de trabajo directos e indirectos en las Islas".



Además, advierte de que "la demonización de la vivienda vacacional en términos generales puede evocar rechazo social y convertirse en turismofobia, lo cual sería tremendamente peligroso para con la principal fuente de ingreso de Canarias."



"Somos ya más de 1.200 socios y representamos a aproximadamente 7.000 viviendas vacacionales. Solicitamos responsabilidad al Gobierno de Canarias para que, de una vez por todas, se regule el alquiler vacacional en beneficio de Canarias y de todos los canarios.