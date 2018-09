Los precios subieron un 1,9% en el pasado mes de agosto con respecto al año anterior

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,9 % en agosto respecto al mismo mes de 2017 en Canarias, en tanto que en comparación con julio aumentó un 0,2 %, acumulando un incremento en lo que va de año del 0,5 %, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



El crecimiento del IPC del último año en las islas estuvo determinado sobre todo por el comportamiento de los precios de los grupos de bebidas alcohólicas y tabaco y de transporte, que se elevaron un 5,5 % y un 5,1 %, respectivamente, seguidos por los de la vivienda y las comunicaciones, que se encarecieron un 2,6 % y un 2,5 %.



Ocio y cultura y medicina fueron los únicos sectores que, por contra, se abarataron en el archipiélago de agosto a agosto, un 1,2 % y un 0,5 %, en tanto que también aumentaron sus tarifas hoteles, cafés y restaurantes (2,2 %), alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5 %), vestido y calzado (1 %), menaje y otros (0,2 % en ambos casos) y enseñanza (0,1 %), detalla el INE.



En relación a julio, sin embargo, el grupo que más bajó sus precios en Canarias fue el de vestido y calzado, con un descenso del 2,2 que lo llevó a acumular una caída del 17,2 % en lo que va de año, aunque también se abarataron los de medicina (0,7 %) y comunicaciones (0,1 %), que, sin embargo, en el cómputo de enero a agosto suman aumentos del 0,1 % y del 3 %.



De julio a agosto, el sector que más se encareció en las islas fue el de la vivienda, con un 0,8 % que lo llevó a acumular un 0,4 % de incremento acumulado desde enero, seguido por los de ocio y cultura (0,7 % y 2,6 % acumulado) otros (0,6 % y 0,2 %), hoteles, cafés y restaurantes (0,5 % y 1,5 %) y los de alimentos y bebidas no alcohólicas, de menaje y de transporte (0,3 % mensual en los tres casos).



Bebidas alcohólicas y tabaco se encareció un 0,2 % respecto al mes anterior y un 5,4 % de enero a agosto y la enseñanza fue el único grupo cuyos precios no variaron en relación a julio, contabilizando en lo que va de año una subida de solo un 0,1 %.