La huelga del 8M tiene un seguimiento "similar o superior" a la del año pasado, según los sindicatos

CCOO y UGT han anunciado que la huelga general convocada con motivo del Día de la Mujer está teniendo niveles de seguimiento en Canarias similares o superiores, dependiendo de los sectores, a los que se consiguieron en 2018, por lo que se califican la jornada de "histórica".



Las direcciones de los dos sindicatos mayoritarios en las islas aún no tienen datos completos sobre las cifras de seguimiento, porque en la jornada coinciden dos convocatorias, una de 24 horas de huelga y otra de paros parciales de dos horas, pero sí una primera aproximación sobre qué está ocurriendo en los principales sectores.



En la agricultura, actividad que tiene un alto porcentaje de mujeres en sus plantillas, se han registrado seguimientos del 100% en algunos sectores, como el del tomate; en los transportes, el paro es del 70%; en la Sanidad, ronda el 60%; y en la enseñanza oscila entre el 42% de los centros de Infantil y Primaria, el 61% de Secundaria y el 80% de las universidades.



"La convocatoria de huelga de este Día de la Mujer se puede considerar un éxito", ha defendido la portavoz de Igualdad de UGT en Canarias, Miriam Montesdeoca, que ha recordado que aún queda "una larga jornada por delante", que desembocará en las manifestaciones convocadas en las principales ciudades de las islas.



Sin datos todavía globales para la comunidad autónoma, la secretaria de Acción Sindical, Mujer e Igualdad de CCOO en Canarias, Esther Martín, ha explicado que en el conjunto de España se estima que han hecho huelga completa o parcial seis millones de trabajadores, un millón más que el año pasado.



Y la impresión de ambos sindicatos a primera hora de la tarde es que algo similar está ocurriendo en Canarias, en vista de los porcentajes de seguimiento que van observando por sectores.



"Es un día histórico", ha remarcado Martín, quien considera que esta vez los trabajadores y trabajadoras no solo se han movilizado para exigir igualdad efectiva, el motivo principal del 8-M, sino también para expresar su rechazo a la irrupción de propuestas políticas "regresivas" y de "ultraderecha" que cuestionan los avances de estos años.



UGT y CCOO también consideran "fundamental" que el PSOE cumpla con su compromiso de derogar la reforma laboral que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), que "ha precarizado la situación de los trabajadores".



Y argumentan que esa petición resulta especialmente importante para Canarias, comunidad que está en los primeros lugares del país en paro, temporalidad y sueldos bajos.



Los sindicatos recuerdan, en este sentido, que el 76% de los contratos a tiempo parcial tienen como destinataria una mujer y que en nueve de cada diez casos es también la mujer dentro de la pareja la que solicita una reducción de jornada en su empresa para cuidar de los hijos o de los ancianos de la familia.



Como consecuencia de ello, las mujeres pierden oportunidades de desarrollo profesional y cobran menos, en una situación que en el futuro repercutirá en sus pensiones de jubilación.



"Somos trabajadoras pobres en la actualidad y, si no le ponemos remedio, seremos jubiladas pobres en el futuro", ha alegado Martín.