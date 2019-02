Much Ado about Nothing

El 5 de febrero de 2018, en visita oficial a El Hierro, el Vicepresidente del Gobierno Canario y Consejero de Transportes, nos dijo que:

Se iba a invertir 1,5 millones de € para convertir al Puerto de La Restinga en el primer puerto ecosostenible de Canarias.

Se estaban poniendo las bases para la ejecución del Puerto de Abrigo de Interés Turístico-Pesquero en Las Puntas.

Se pretendía intervenir en mejoras significativas en la HI-2 y HI-3 de Puerto de la Estaca y Aeropuerto a Valverde.

Se producirían adaptaciones y mejoraría notablemente los túneles de Los Roquillos, Timijiraque y Las Playas.

Se invertiría 3,5 millones en el Túnel del Mirador de Bascos.

Se acometería el Túnel de Lomo Negro.

Se resolvería el anillo insular de carreteras mediante una vía que uniría Las Playas con Las Casas, en El Pinar.

Se desdoblaría el Túnel de Las Playas.

Y que se estaba negociando con AENA determinadas mejoras en la OSP aérea. Se habló en concreto de la conexión Hierro-Tenerife Sur-Gran Canaria.

¡¡De la carretera de Sabinosa no dijo nada!!

Un año después, ¿cuántas de estas obras se han ejecutado? ¡Pues eso!

Por eso, esta Declaración de Intenciones que hoy nos vienen a presentar la Presidenta del Cabildo y el Consejero de Transportes con toda pompa y boato tiene credibilidad cero.

Lo que hoy se nos presentó no va más allá de eso, una idea, una declaración de intenciones que tiene que ser en primer término negociada con el Gobierno Central, (por cierto, votar en contra de los Presupuestos puede no ser el mejor aval); luego ser sometida a la consideración de Europa, (donde CC no tiene ni un solo parlamentario), y por último buscar los recursos (hasta donde yo sé, no aparece ni por asomo en los Presupuestos Canarios para 2019) para luego licitar y que haya una naviera interesada.

¡Cuán largo me lo fiáis, amigo Sancho!, dijo Don Quijote a su escudero para significar que las promesas, sueños y proyectos a largo plazo suelen olvidarse con facilidad y desvanecerse con los vaivenes del destino.

No digo que sea negativo.

¡¡Ojalá!! Pero no me negaran ustedes que venir a presentar una conexión marítima diaria a La Palma, y una conexión marítima diaria a La Gomera a 103 días de las elecciones parece un poco excesivo y huele a humo de cuerno quemado. ¿O no?

Señora presidenta, señor consejero, perdónenme que no me crea nada. ¡¡Lo que El Hierro necesita no es ni humo, ni ruido, sino nueces!!