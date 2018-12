100 niños sin inglés

Parece que alguna batalla cercana e importante va a libarse en los próximos meses que el fuego enemigo aminora su actividad, que salen de las trincheras en las que estaban metidos aquellos que callaron y otorgaron, y que en el parte de guerra donde dije digo, ahora se escribe Diego.

Pasamos de echarnos las culpas entre nosotros, para buscar el auténtico responsable.

De repente, donde no hubo consenso en más de tres años, ahora resulta ser que por arte de magia se llega a una unanimidad tal, que parece que son todos de un mismo criterio y comparten mesa y mantel. Y yo me alegro, puesto que siempre soy más partidario de unir las manos que de darnos puñetazos.



Hecha esta introducción, toca ahora abordar el tema de referencia que no es otro que la gestión de la educación en El Hierro por parte de la Consejería competente y del actual equipo directivo que la ha gestionado en los últimos tiempos.

Reitero, tal y como en una ocasión le señalé a una de sus responsables autonómicas, que cualquier apreciación que yo pueda hacer siempre se referirá a mi condición de padre y ciudadano de esta Isla, aunque también soy consciente de que este tipo de reflexiones siempre lleva a que se malinterprete y se me coloque en la solapa de la chaqueta el boton de la política, pero asumo los riesgos.

Hoy no voy a hablar del dichoso colegio de Valverde, ni del derribo del Garoé, ni de si la Hoya del Juez es apta o no lo es para la construcción del nuevo colegio, aunque yo he defendido siempre esta ubicación con vistas a la planificación y el futuro de la Villa.

Tampoco voy a mencionar el más que evidente deterioro y abandono de toda la infraestructura educativa insular.

Hoy voy a hablar de algo que me vuelve a afectar como padre de alumno, y que se extiende a unos 100 alumnos/as de los cursos 5º y 6º de Primaria del CEIP de Valverde.

Desde el 10 de septiembre de 2018, coincidiendo con el inicio del curso escolar, y hasta la actualidad, estos alumnos no pueden beneficiarse de una asignatura tan necesaria en los tiempos que corremos como es el idioma de inglés, al parecer porque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no encuentra un especialista en este idioma, muy a pesar de ser obligatoria esta asignatura al pertenecer el centro al programa PILE.



Lo cierto, y me consta que no ha sido por el esfuerzo por parte del actual equipo directivo del CEIP de Valverde y de los maestros titulares de dichos cursos, que la Consejería no ha resuelto un problema de profundidad y de tanto calado como es que nuestros niños y niñas tengan el derecho a aprender inglés en igualdad de condiciones a la de otros centros de Canarias.

No se puede tolerar que se entreguen las notas del primer trimestre a cien alumnos y que la asignatura de inglés no figure evaluada por la ausencia de un profesor especialista de este idioma durante casi cuatro meses.



Quizás lo más cómodo para mi sea callarme, pero la responsabilidad como padre y ciudadano de esta Isla me lo impide, no quisiera lamentar no haberlo hecho en tiempo y forma.

Espero que esta denuncia no ofenda a nadie, en todo caso ayude y movilice a quiénes se supone tienen la responsabilidad de dirigir la educación en nuestra Comunidad Autónoma y por ende en esta Isla. Si a esto se llama buena gestión de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias (Educación Gobcan) en El Hierro, no quiero pensar como sería si fuera mala.



Le pido a los Reyes Magos que nos traigan del Oriente al Occidente un/una profesor/a especialista en inglés para los futuros trimestres que alumnos y padres lo recibiremos como el mejor de los regalos.