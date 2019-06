Las bases de la AHI presionan a Belén Allende para cerrar un acuerdo con David Cabrera y reunificar el partido

Una semana después del vuelco electoral histórico en el Cabildo de El Hierro, tras el que la Agrupación Herreña Independiete (AHI) pasó de ser la primera a tercera fuerza política, dejando la Presidencia de la institución en manos del socialista Alpidio Armas, todo sigue abierto en la Isla tras una semana frenética de conversaciones y posibilidades.

Si bien en un principio se pensó que lo lógico era un acuerdo del PSOE (4 consejeros) con los escindidos de la AHI que lidera David Cabrera (4 consejeros), pronto la fuerte entrada de la agrupación de electores despertó recelos tanto entre los socialistas como en la propia AHI (3 consejeros), que parecían proclives a entenderse.

Sin embargo, las cosas vuelven a girar de nuevo y buena parte de las bases de la Agrupación Herreña están presionando a su presidenta, Belén Allende, para que cierre un acuerdo con Cabrera y el Cabildo quede en manos nacionalistas.

El máximo exponente de esta visión es nada más y nada menos que su secretario general, Pablo Rodríguez Cejas, hasta hace unos días senador por la AHI y candidato a la Alcaldía de Frontera.

"Ahora mismo en el Cabildo veo por un lado a una representación de la AHI, porque eran compañeros nuestros hasta el otro día, liderados por David Cabrera; y una representación algo menor en número de votos y representantes, liderada por Belén Allende. Mi deseo es que ambas partes se pongan de acuerdo y que el Gobierno del Cabildo siga en manos de un proyecto nacionalista. Ese es mi máximo deseo porque creo que ese puede ser el primer paso para una reestructuración y una reunificación del partido", señaló.

Sin embargo, "si finalmente cogen caminos diferentes, se pone muy cuesta arriba una reunificación del partido. Creo que en este momento hay que ser muy responsables porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando el futuro de la AHI. No hablamos solo de gobernar el Cabildo sino del futuro del partido", añadió.

Así, Pablo Rodríguez abogó por un acuerdo entre ambas formaciones "porque creo que las personas que representan a ambas formaciones al fin y al cabo representan el mismo proyecto".

Rodríguez añadió que si ha "salido a decirlo públicamente es porque hay muchos afiliados y afiliadas del Partido que abogan por esta alternativa. Y yo, como secretario del Partido, me siento en la responsabilidad de dar voz a esos militantes que están manifestando este deseo".

Después de permanecer en silencio muchas semanas ("no lo había dicho antes porque creía que podía hacer daño en un proceso electoral muy delicado"), cree que "es momento de sentarse a reflexionar y a cambiar las cosas que no han funcionado".

Pablo Rodríguez apela a la responsabilidad del Consejo Político, "que es quien ha tomado las decisiones en los últimos meses y en particular a la presidenta, Belén Allende, que para lo bueno y para lo malo es la cara visible y la responsable de que todo en el Partido transcurra con normalidad".

"Cuando las cosas se hacen bien --siguió diciendo-- los resultados son mejores. Pero tenemos que hacer una reflexión profunda. Si la ciudadanía herreña nos ha desplazado en las urnas a la segunda o a la tercera fuerza política, a un partido que llevaba 40 años siendo referente en esta Isla, significa que algo no marcha bien".

El secretario de la AHI advirtió de que "es una reflexión que seguiré lanzando en los próximos días y las próximas semanas en aras no de un enfrentamiento personal con Belén Allende, porque esto no se trata de eso, no pongo en duda que ella haya trabajado con la máxima voluntad posible para mejorar esta Isla, pero está claro que es pese a todo ese esfuerzo el mensaje no ha calado".

Y finalmente consideró que "puede ser que muchas de las decisiones que se han tomado en el seno del Consejo Político no hayan sido entendidas por la base del Partido ni por la ciudadanía en general".