Ana González lamenta el rechazo de CC-PP-ASG a 8,72 millones para El Hierro

La diputada socialista por El Hierro, Ana González, lamenta el rechazo del bloque CC-PP-ASG a 8,72 millones de euros propuestos por el PSOE para la isla a través de sus enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2019.

Como recuerda, el Grupo Socialista pretendía incorporar un total de 8.768.763 euros para la isla, de los que finalmente solo fueron aceptados los 40.000 euros de la enmienda encaminada a que se reconozcan los costes de capitalidad de Valverde.

“El tripartito liderado por Clavijo ha dicho no a los 5 millones de euros que pedíamos para infraestructuras sociosanitarias en la isla, ha dicho no al millón de euros para el nuevo CEIP Valverde, ha dicho no a otro millón con el que responder a la urgencia de mejorar el saneamiento y la depuración en la isla”, explica.

Critica, asimismo, el voto en contra emitido por CC-PP- ASG a los 800.000 euros para el Ayuntamiento de Frontera para la construcción de la escuela infantil o a los 500.000 euros para el techado del IES Garoé ejecutando la inversión el Cabildo.

“El bloque de derechas ha rechazado, asimismo, los 348.763 euros que pedíamos para mejorar la dotación para el refugio pesquero de Las Puntas, además de los 60.000 para la redacción del proyecto del centro de salud de El Pinar y 20.000 euros para la prueba deportiva Magma Bike".

Ana González advierte de las consecuencias que tendrá para la isla la decisión de CC-PP-ASG de restar esos importantes recursos que el PSOE pretendía incorporar a las cuentas de 2019, especialmente a la vista de la escasa ejecución que caracteriza a este Gobierno.

La parlamentaria socialista confía en que a partir de mayo del próximo año, sea un Gobierno del PSOE el que reformule estos presupuestos para adaptarlos a la realidad herreña y de toda Canarias, tras constatarse el nulo interés del Ejecutivo en minoría de Clavijo por defender las prioridades reales de la ciudadanía.