García Casañas: “Demográficamente, en El Hierro solo exportamos gente”

El presidente del Partido Popular (PP), Juan Manuel García Casañas, afirmó el martes en el Senado que “demográficamente, en El Hierro solo exportamos gente”, en relación a la grave problemática que sufre la isla con la constante perdida de población.

García Casañas participó en la Cámara Alta como ponente en la Jornada “Desarrollo, Demografía y Despoblación” donde se debatió sobre la repercusión que esta teniendo la despoblación en el medio rural de España y la problemática que acarrea.

El presidente insular puso sobre la mesa el caso concreto de El Hierro, un territorio de marcado carácter rural, con el sector primario como columna vertebral de la economía, que históricamente ha visto como los movimientos demográficos negativos lo han afectado, e incluso, como endémicamente pierde año tras año, generación tras generación, a aquellos que deben salir a formarse y que por lo general no regresan falto de oportunidades de desarrollo personal y laboral.

“Para los que deciden quedarse en El Hierro, las expectativas son complicadas, con enormes dificultades a la hora de emprender proyectos o de mantener lo ya establecidos. Vemos como el sector primario tiene grandes dificultades para legalizar las explotaciones o la actividad, como la burocracia y el constante peregrinar de administración en administración penaliza gravemente su actividad” apunta García Casañas.

“Si miramos al paisaje insular, modelado por el esfuerzo de nuestros antepasados, y no hay que irse muy lejos, hoy no podríamos hacer los mismo, el planeamiento nos lo impediría, la política de proteger por proteger, sin analizar el por qué o el qué se protege, nos ha llevado a necesitar de una montaña de papeles y permisos para reparar una pared para que los animales se escapen, así no podemos avanzar”, apunta el presidente del PP herreño.

En su análisis, García Casañas puso de manifiesto la necesidad de una adecuada formación para los profesionales del sector primario, tanto para los que se encuentran en activo, como sobre todo para los jóvenes que desean incorporarse.

“El relevo generacional es importante, pero debe ser un relevo acorde a los tiempos que vivimos, con jóvenes formados, pero en El Hierro no cuentan con esa posibilidad al no existir los necesarios ciclos formativos” manifiesta García Casañas.

“Hemos estado en el Senado hablando de los problemas reales de los herreños, trasladando lo cotidiano, poniendo en la conversación nuestro particular acento, dando a conocer las dificultades de vivir en un territorio que ofrece una cara amable al exterior, pero que también tiene un lado donde se hace necesario el esfuerzo de todos, para que la vida en El Hierro sea más benévola para los hombres y mujeres que viven en la Isla” concluye Juan Manuel García Casañas.