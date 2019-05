El PSOE gana las elecciones en los tres municipios de la Isla

El PSOE de El Hierro ha ganado las elecciones en los tres municipios de la Isla, con suertes dispares para cada uno de sus candidatos.

Juan Miguel Padrón ha vuelto a revalidar su mayoría absoluta en El Pinar, manteniendo a sus 5 concejales y dejándose apenas un 1% de electorado en el camino.

Le sigue Wolfgang Padrón (AHI), que baja un concejal y pasa de los 3 que consiguió en 2015 gracias al 28,95% de los votos a quedarse con 2 después de recibir el apoyo de un 19,22% de los votantes (casi 10 puntos menos).

La irrupción de Joanes González (PP) en el Consistorio y de Miguel A. Casañas (NC-FA) completan un panorama municipal que estará otros cuatro años más bajo la batuta del alcalde socialista.

La Frontera

Parecía que el aterrizaje de Pablo Rodríguez desde el Senado a la candidatura de la Agrupación Herreña Independiente (AHI) a la Alcaldía de Frontera le iba a complicar las cosas al actual alcalde, Pedro Miguel A. Acosta (POSE) pero lejos de ser así resulta que ha subido 14 puntos y dos concejales.

Se coloca con 5 el PSOE, que también gana en Frontera, pero necesitará reeditar el pacto con Unión Frontera para seguir gobernando. Esta última formación se dejó un concejal y 10 puntos porcentuales de apoyo en el envite, pero todo apunta a que repetirán fórmula de Gobierno.

Pablo Rodríguez tendrá que contentarse con mantener los 3 concejales de la AHI (27,76%) y seguramente conformará junto a Johan González (PP) la oposición en el Ayuntamiento de La Frontera.

Valverde

Antonio Chinea, al frente de la lista socialista, ha sido una de las sorpresas de la noche electoral herreña, pues no sólo ha subido 5 puntos porcentuales sino que incrementa el número de concejales (de 3 a 4) y se coloca como el número uno en la capital herreña.

El panorama que tiene por delante no es muy sencillo en todo caso, puesto que deberá pactar si quiere ser alcalde.

La AHI ha obtenido 3 concejales (25,57%) perdiendo mucho apoyo popular y dejándose 2 por el camino, el PP baja también de 3 a 2 concejales (con el 20,83%, nueve puntos porcentuales menos) y Nueva Canarias se convierte en otra de las sorpresas con el 17,34% de los votos y dos concejales en el Consistorio herreño.

No le salieron bien los movimientos de ficha a la Agrupación Herreña, que no solo ha acabado perdiendo al senador que tenía, sino que seguramente se quede sin la Alcaldía de la capital de la Isla si un pacto de última hora no lo remedia.