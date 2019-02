El Cabildo licita un tramo de la carretera de Sabinosa pendiente desde 2006

El Cabildo de El Hierro publicó este jueves, 14 de febrero, en su perfil del contratante la licitación de la “Rehabilitación de la carretera HI-50 entre los puntos kilométricos 0+782 y 2+382, en el término municipal de La Frontera”.

El presupuesto base de licitación de esta obra con la que se culminarán los trabajos de rehabilitación de esta carretera en la localidad de Sabinosa es de 863.518.17 euros y un plazo de ejecución de 150 días. Se podrán presentar ofertas hasta el próximo 6 de marzo de 2019 a las 15:00 horas.

Se trata de una de las demandas más importantes en materia de carreteras en la isla de El Hierro con la que “cumplimos con una de las metas que nos trazamos al comienzo de la Legislatura”, declaró hoy la presidenta del Cabildo de El Hierro, Belén Allende.

“Estamos ante una reclamación histórica de los vecinos de Sabinosa por la que hemos ido luchando desde el Cabildo vía presupuestos Generales, cuyo proyecto ha tenido muchas piedras en el camino y que hemos podido solucionar vía abono anticipado por parte del Gobierno de Canarias para que hoy sea una realidad”, afirmó.

La presidenta del Cabildo recuerda que desde 2006 estaba incluida en el Plan de Carreteras de Canarias, “un plan que no se ha cumplido por parte de los diferentes gobiernos del Estado, que no solo no han cumplido con Canarias sino con El Hierro, donde la inversión en Carreteras ha sido la más baja de todo el Archipiélago".

"Ahora --sigue-- ha tenido que solventarse, por insistencia de este Cabildo, con fondos canarios y que nosotros nos hemos comprometido a licitarla cuanto antes para evitar que no fuera prioritaria dentro del conjunto de las que están pendiente de adjudicar en las Islas”.

Como pone de manifiesto a su vez el consejero insular de Carreteras, Héctor Hernández, se trata de una vía de uso diario en El Hierro, tanto para los habitantes de la localidad de Sabinosa, como por parte de los numerosos ganaderos que tienen sus animales en La Dehesa comunal, así como frecuentemente transitada por gran número de turistas que visitan emblemas de interés turístico en la isla como el Faro de Orchilla, la ermita de Los Reyes, el bosque de El Sabinar y el Parque Cultural de El Julan, junto al tránsito diario de los camiones de recogida de residuos con dirección al vertedero insular.