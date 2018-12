El Reggae Can Festival llega a la plaza de Tigaday en Frontera el próximo día 15

El Reggae Can Festival IV sigue de gira por el Archipiélago dando visibilidad a los artistas del reggae canario. La cita tendrá lugar en La Frontera el próximo 15 de diciembre a las 20.00 horas, precisamente en la plaza Tigaday; lugar elegido para un esperado y gran concierto que por primera vez llega a la isla de El Hierro.

El Reggae Can Festival está patrocinado por el Gobierno de Canarias, Canarias Cultura en Red, Fundación CajaCanarias y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de La Frontera.

Los artistas invitados son Ruts & La Isla Music, una de las artistas más consolidadas del Reggae en Canarias; Dactah Chando, cuya gira de presentación de su nuevo álbum lo ha llevado por diversos países europeos; y como Dj y maestro de ceremonias estará Lava Sound, comprometido activista musical además de selector, cantante y promotor de eventos relacionados con el reggae.

La concejala de Cultura, Susana Pérez, ha querido agradecer a los organizadores la elección del municipio para la celebración de este evento; asimismo ha querido hacer una invitación abierta a los vecinos para que se sumen este día a la propuesta musical y disfruten del concierto.

Un festival que está cumpliendo con los objetivos de poner en valor el reggae canario y que tras varias propuestas, como el Reggae Can en La Laguna que reunió alrededor de 5.000 personas; el Reggae Can Lab que congregó a grandes maestros del género como Chalart58 y Javibi Martín Boix; o el multitudinario Reggae Can Gran Canaria de Mogán, ya se perfila como el festival de Reggae de Canarias.

El 15 de diciembre, en este festival, Ruts & La Isla Music presentará su nuevo disco “Flor de invierno”, uno de los mejores discos de su carrera producido por Umberto Echo (Dub Inc., Seeed, Gentleman, Steelpulse feat, Damian Marley and Sly & Robbie) en un directo enérgico y elegante, y con sus mensajes siempre comprometidos que la han llevado a estar junto a actividades que despiertan la conciencia social sobre la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

El roots más clásico, el drum and bass más potente, pasando por el dub, dancehall y raggamuffin, son los estilos que maneja con maestría otro de los invitaos Dactah Chando, compositor, instrumentista, promotor y productor canario de reggae con más de 20 años involucrado en la música, quién presentará su último disco, “Global Citizen”.

Por último Lava Sound, uno de los selectores más activos en la escena del Reggae canario que cuenta con numerosas sesiones en diferentes locales y festivales, realizador del programa de radio "24/4 Reaggae Station” (junto a Alexis Rodríguez), será quien introduzca a los asistentes en los sonidos de la música jamaicana. Desde los orígenes con el Ska, pasando por el Roots de los años 70, llegando al Reggae actual y sin olvidar el Dancehall, desde sus inicios en la década de los 80 hasta la actualidad.