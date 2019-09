Frontera abre el plazo para las ayudas de rehabilitación de viviendas unifamiliares

El Ayuntamiento de La Frontera ha abierto este jueves el plazo para solicitar las ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares para el año en curso, dirigidas a los vecinos del municipio.

El alcalde, Pedro Miguel Ángel Acosta, ha destacado que esta convocatoria se realiza con fondos propios para que las familias con menos recursos puedan hacer los arreglos necesarios para que se mejore la habitabilidad de sus viviendas.

Las personas interesadas en acogerse a estas ayudas deberán cumplir una serie de requisitos como que la vivienda esté ubicada en el término municipal de La Frontera; que sea vivienda habitual del solicitante y que sea de su titularidad; que no cuente con ningún expediente de infracción urbanística y que no posea bienes inmuebles por valor catastral superior a los 50.000 euros; así como que los ingresos familiares no excedan de lo estipulado en la convocatoria.

Las obras que se pueden realizar son las que proporcionen las condiciones de habitabilidad mínima para la vivienda, reguladas en el ámbito de Canarias; entre ellas, las que posibiliten el ahorro de consumo energético o permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de agua, gas, electricidad o aquellas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

Igualmente se podrán acoger también las obras de cubiertas, refuerzo o sustitución parcial de los elementos estructurales, acabados de fachadas y carpintería exterior.

Estas ayudas se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, conforme a las valoraciones realizadas desde los servicios técnicos y sociales del Ayuntamiento.

El importe de la subvención podrá ser de hasta un 100% del presupuesto necesario para la ejecución de la obra, sin que dicha subvención pueda superar la cantidad de 4.000 euros por beneficiario.

Las solicitudes pueden presentarse hasta el 26 de octubre en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de La Frontera, acompañadas de los documentos requeridos, como la fotocopia del DNI, el documento de titularidad de la vivienda, certificado del catastro de los bienes a nombre de los convivientes, declaración de hacienda, alta a terceros y la descripción de las obras a realizar con dos presupuestos.

Toda la información relativa a esta convocatoria se puede consultar en la web municipal.