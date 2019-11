Más de 5.000 imágenes de los mejores fondos para el buceo en el El Hierro

El 23 Open Fotosub isla de El Hierro celebra este sábado su última jornada en la que el trabajo y la responsabilidad de la prueba recaerá en los jurados del Máster y el Open de la Biodiversidad, reunidos desde primera hora de la mañana para valorar el trabajo presentado por los fotógrafos, que asciende a mas de 5.000 imágenes.



En esta edició los fotógrafos, que no lo han tenido fácil por las duras condiciones del mar, han capturado unas 5.300 instantáneas de la rica biodiversidad de los fondos de la Reserva Marina Punta de La Restinga - Mar de Las Calmas, entre ellas una que es toda una novedad, y es que por primera vez en los 23 años que lleva celebrando el certamen, un ejemplar de falso abadejo (Epinephelus costae) posó para las cámaras.



“Esperamos una gran colección de imágenes, pese a que las condiciones del mar no han acompañado, algo que por cierto, es una excepción. El Hierro garantiza no solo las mejores aguas de Canarias, de Europa y uno de los destinos más importantes del mundo, sino que ,a su vez, se puede bucear en condiciones óptimas todo el año, por algo es el Mar de Las Calmas” manifiesta la consejera de Turismo del Cabildo de El Hierro, Lucía Fuentes.



El Open Fotosub isla de El Hierro está organizado por Cabildo de El Hierro con la colaboración de Promotur Turismo de Canarias, y el fallo del jurado se darán a conocer en la gala de clausura que se celebrará en la Avenida Marítima de La Restinga a las 19:30 horas.