La renovación en el sonido del pito herreño

Si hay un sonido que caracteriza a El Hierro, a los grupos de bailarines de la Isla y a cada una de sus Bajadas ese es el pito herreño. Se trata de un instrumento de viento con seis agujeros en línea y otro mayor, desde el que se sopla para la producción de un sonido que se diferencia rápidamente, pues junto a las chácaras y tambores crea un ritmo único. Con el paso de los años se ha ido modificando tanto su tamaño como el material para su realización, pues el tocador siempre ha buscado el mejor sonido.

Han sido muchos los que a lo largo de su historia se han interesado por el pito, llevando a cabo proyectos de investigación e incluso impartiendo clases en las aulas con este instrumento, que marca la tradición y la cultura de un lugar. Este es el caso del flautista tinerfeño Pablo Díaz, quien tuvo el primer contacto con este instrumento de casualidad cuando sus padres le regalaron un pito que adquirieron en una feria de artesanía.

"Empecé poco a poco, mejorando la afinación, pero fue cuando entré en Los Sabandeños cuando finalmente tomé un contacto total con el folklore canario", destaca el también profesor de música. Suele llevar consigo dos tipos distintos de pito, un modelo más pequeño y otro más grande: "uno es el que se toca para el tango herreño, que es en sol, y otro corresponde a los toques de la Bajada, que suelen ser en mi".

Sin darse cuenta empezó en lo que se ha convertido para él en todo un proyecto personal, al considerar que se había indagado muy poco en este campo. Por esta razón, en cada uno de sus espectáculos pretende mostrar a la sociedad canaria todos los sonidos que se pueden producir gracias al pito herreño que, según resalta, "es la flauta más importante que tenemos en las islas".

El flautista Pablo Díaz en un concierto tocando el pito herreño.

Primero cambios

¿Recuerdas cuando fue la primera vez que conseguiste un nuevo sonido con este instrumento?

En la Bajada de 2013 hicimos un tema denominado Bimbache, de Benito Cabrera, donde tocamos con dos pitos en una banda. Esa fue la primera vez que obtuvimos nuevos sonidos con este instrumento. Luego en la Bajada pasada tocamos aquí, en la feria de artesanía, junto al timplista Juanma Benítez. Fue el momento en el que presentamos el proyecto y lo dimos a conocer entre los vecinos y visitantes de la isla.

Llevas años sumergido en las características y peculiaridades del pito herreño: ¿Has realizado algún libro?

Por el momento no, pero tampoco lo descarto. Pienso que todo es un proceso. Yo he hecho exposiciones, porque, por ejemplo, nuestro oído está acostumbrado al toque de los grupos de bailarines, donde se utiliza una misma escala, pero yo para hacer un repertorio de canciones, he intentado ir más allá. Consiste en buscar posiciones, y de esta manera abarcar más escalas y conseguir más acordes.

Para escuchar ese sonido nuevo del que hablas, hemos acudido hasta este concierto: ¿Profesionalmente te dedicas también a la música o realizas este tipo de actos de forma puntual?

Sí, yo soy flautista. Imparto clases en varios institutos de secundaria y bueno, aunque ahora todavía no se ha definido el término exacto, yo siempre digo que, además, soy 'pitista' o tocador de pito.

Cuando a los alumnos les empiezas a tocar el pito en las aulas, ¿cuál es la respuesta de ellos? ¿Sienten curiosidad?

La verdad es que se quedan un poco alucinados, no conocen de cerca el pito herreño, pero sí que se quedan sorprendidos. Me río porque es como si encantaras a las fieras.

El flautista Pablo Díaz tras un concierto de pito herreño.

Formación y vocación

Tan solo por como hablas del pito herreño, así como la motivación que demuestras en el escenario, se percibe rápidamente que está entre tus instrumentos favoritos.

Desde luego, si lo negara estaría mintiendo. En el que tengo más experiencia es en la flauta travesera, con ella fueron mis primeros pasos. Sin embargo, tengo muchas flautas, pero reconozco que actualmente le dedico muchísimo tiempo al pito herreño, esa es la única forma de avanzar y de poder tocar otras cosas.

Si tuvieras que definir al pito herreño, ¿qué palabras utilizarías? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza?

El Hierro, esa es la palabra que llega antes a mi cabeza. No se comprendería una Bajada, o cualquier fiesta de la isla, sin la presencia de los tocadores de este instrumento de viento que hacen que todos disfruten al ritmo de la música que producen. Por otro lado, es la devoción de un pueblo, es un sonido que llega, que hace vibrar y que, además, gusta mucho. Es la flauta más importante que tenemos en Canarias y le podemos sacar muchas posibilidades.

¿Cómo les sienta a los vecinos esa renovación del pito, de sacarlo de lo tradicional?

Ha tenido buena aceptación, de todos modos, yo toco con Bimbache, que es el grupo que dirige Benito Cabrera aquí. ellos me han ayudado, siempre me han apoyado bastante. Yo soy de La Laguna, pero desde hace años tengo cierta vinculación con esta Isla y su música. En ocasiones he tocado temas míos, como el tangueando, que está basado en el tango herreño. Todo ello sirve no solo para que conozcan tu música, si no para ir entrando poco a poco y que tu sonido se reconozca con mayor facilidad.

¿Qué es lo más complicado a la hora de tocarlo?

Lo más complejo es llegar a dominar realmente el instrumento. Tuve que adaptar todo lo que tenía en mi cabeza sobre la flauta a tan solo seis agujeros, que son los que tiene el pito herreño.

¿El pito lo clasificas como una flauta?

El pito herreño es una flauta y no es nada despectivo, ni mucho menos. En el mundo hay cientos de tipos y esta es una de ellas, eso sí, pertenece a la isla de El Hierro. No hay que ofenderse cuando se le denomina de esta forma.

Pitos herreños.

Proyecto de futuro

¿Cuál es tu visión de futuro en cuanto al pito herreño se refiere?

Ante todo, seguir rodando por todas las islas. si puede ser (ríe), salir a la Península, a algún festival Folk y, después, grabar todo el proyecto para dejar constancia de lo que se ha hecho y se ha trabajado. Me gustaría seguir creando, soy de los que piensa que cuando comienzas algo, debes continuar con la misma ilusión y las mismas ganas.

A lo largo de tu trayectoria académica y laboral, además de esa vinculación a El Hierro, has tomado contacto con diversos géneros...

En mi repertorio hay varias piezas que tienen aires herreños, en ellos me he basado para hacer mis temas propios. Cuando toco fuera de El Hierro siempre explico antes de cada canción qué es el pito herreño, su historia, de donde sale, y hablo de la música herreña. Del mismo modo, me he acercado a otros géneros donde hay flauta, como la música venezolana o la celta, donde hay gaitas, flautas irlandesas, te hablo de ello porque son instrumentos afines.

Hablando de música celta, ¿cómo logras meter en ese estilo al pito herreño?

Realmente, es muy sencillo. La flauta irlandesa básica tiene la misma forma y se toca igual, porque son seis agujeros.