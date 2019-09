Alpidio Armas: "El Parque Nacional Marino será de todos o no será"

Con los cien primeros días de Gobierno asomando por el horizonte, Alpidio Armas se muestra confiado en que los próximos años sean más tranquilos que aquellos otros cuatro en los que le tocó presidir el Cabildo de una Isla que no paraba de temblar, ahuyentando a propios y extraños, con una economía tendente a cero. Ahora El Hierro está de moda y los turistas no paran de llegar. Aún así, Armas no quiere lanzar las campanas al vuelo: mejorar la conectividad, crecer de forma sostenible, generar empleo... ¿Y el Parque Nacional Marino? “El parque será de todos o no será”, contesta.

P. ¿Es posible la incorporación de algún otro grupo político al Gobierno o está descartada?

R. Nunca descartamos nada. Gobernamos en la actualidad junto a la Agrupación Electoral de David Cabrera y hemos incorporado también a Santiago González, del Partido Popular (PP), para que se encargue de la gestión de Gorona del Viento. Es su ámbito de actuación, es ingeniero industrial, conoce el tema de las renovables, nos puede echar una mano, viene con muchísimas ganas y está muy ilusionado con esa responsabilidad. No descartamos nuevas incorporaciones en el futuro pero tampoco lo tenemos como un objetivo fundamental.

Imagino que cuando mira a los 4 años que tiene por delante se imagina cuatro años más tranquilos en comparación con la vez anterior en la que fue presidente.

Imagino y espero que sea así, porque si no... (sonríe). El período de 2011 a 2015 fue una época muy convulsa, primero por la crisis económica y segundo por el nacimiento del volcán Tagoro, que trastocó absolutamente la vida en esta Isla y nos dejó en la precariedad absoluta. Economía cero para el sector primario y el turístico. Confiamos en que las circunstancias económicas y financieras sigan siendo favorables.

Estamos justo en el otro punto, con un alza de turistas constante, la Isla de moda gracias a la serie “Hierro”, lo que desnuda más si cabe el problema de conectividad que padece, ¿verdad?

Así es. El Hierro sufre problemas de conectividad que no son nuevos. Desde siempre hemos tenido dificultades al ser la Isla más lejana, con menos economía, a la cuesta más llegar, donde es menos rentable llenar un barco o un avión... Y todo eso se nota. Tenemos el firme propósito de darle un vuelco a la situación. Concretamente en términos de transporte aéreo tenemos que sentarnos con el Gobierno central y hacerles ver que necesitamos una propuesta diferente, una atención diferente porque el aeropuerto se ha quedado muy pequeño: necesitamos unos aparcamientos dignos, mejorar los interiores, que el alquiler de los coches se pueda hacer en condiciones...

¿Y el AFIS?

Efectivamente, para que sean controladores los que operan el tráfico aéreo porque aunque Aviación Civil diga que no eso condiciona el desarrollo futuro del aeropuerto. Igual que hay que ampliar la plataforma de estacionamiento de las aeronaves porque con tres aviones ya se colmata. Hay muchas cosas que hacer, por ejemplo, queremos un segundo vuelo con Gran Canaria porque esa conexión está teniendo un éxito notable y un vuelo al día no es suficiente. Hace falta uno por la mañana y otro por la tarde para que la gente pueda ir y venir en el mismo día.

¿Tiene la Isla capacidad para albergar el aumento sostenido de la llegada de turistas?

En este momento, sin hacer ninguna nueva construcción, la Isla tiene una capacidad de alojamiento impresionante. Estamos hablando de 5 a 7 mil turistas porque para empezar en todos los pueblos hay muchísimas casas deshabitadas. Es parte del modelo que queremos, aunque tampoco descartamos que se construyan un par de hoteles de entre 50 y 100 camas que ayuden a resolver la demanda. Nuestra idea es que el turismo siga creciendo de forma sostenible. No podemos quedarnos con lo que tenemos, hay que crecer con equilibrio. Nuestra oferta está bien clara y diferenciada: turismo ecológico, de naturaleza, con deportes asociados a la misma como el submarinismo, el parapente, grandes eventos deportivos... No es un turismo de sol y playa ni de borracheras. Tenemos que incidir en el turismo de calidad. Para eso hay que hacer un esfuerzo en formación para que nuestros bares, restaurantes y alojamientos suban el estandar de calidad y aumentar las rentas que se obtienen de nuestros visitantes.

Y generar más empleo.

Lógicamente, todo esto tiene que ver con el propósito último que tienen todos los gobernantes: mejorar la calidad de vida de los herreños. Y para eso necesitamos tener una mejor economía en la Isla. Recursos para dedicarlos a nuestros mayores, porque en Servicios Sociales hay mucho que hacer también; y para que quienes habiten esta Isla vivan mejor.

Habla de tres grandes retos: mejorar la conectividad, ordenar la Isla en relación con el crecimiento de la llegada de turistas y fomentar el empleo. ¿Alguno más?

Mejorar los asuntos sociales es un tema absolutamente prioritario. Hemos convenido con los alcaldes que sean los ayuntamientos que hagan un esfuerzo en esta materia asumiéndola directamente, más allá de que se trata de un área que voy a llevar personalmente desde el Cabildo, porque entendemos que se trabajará así de forma más operativa y directa. Ya hemos tenido reuniones de coordinación para organizarlo y tenemos claro que un objetivo fundamental es atender a nuestros mayores como se merecen después de pasarse una vida entera trabajando para que sus descendientes estén en mejores condiciones que ellos mismos. No se trata de más residencias sino atender a las personas en sus casas todo el tiempo que se pueda. Además es un nicho de empleo muy importante.

El anterior gobierno le dejó en el cajón la papa caliente del Parque Nacional Marino del Mar de Las Calmas, al final nunca se hizo la consulta popular anunciada. ¿Cuál es su idea con este asunto?

La idea es pedir al Gobierno de España que nos exponga exactamente cuál es el estado actual de la propuesta. Porque nos parece que hay muchas cosas por definir: cuál es la inversión prevista, el número de puestos de trabajo... Y luego hay que definir mejor cuáles son los límites y usos permitidos. Con esa información haremos una explicación pública en la Isla para que todo el mundo conozca la propuesta y consensuar entre unos sectores y otros. Pero tenemos que tener un parque nacional marino en el que quepamos todos. No puede ser que sea el parque de unos en contra de otros. Ni del 60 frente al 40% o viceversa. El parque será de todos o no será. El impulso político del Cabildo será fundamental para unificar posturas. Además ahora gobernamos los tres ayuntamientos de la Isla y la Corporación insular.

¿Se trata de un resultado histórico verdad?

Nunca antes habíamos tenido tanta representatividad. Hemos sabido pactar con unos y otros: con el PP en Frontera, con Nueva Canarias en Valverde y con la Agrupación de Electores por El Hierro en el Cabildo. Hay que tener mucha cintura y temple. En El Pinar mantenemos la mayoría absoluta afortunadamente, y hemos recuperado una plaza en el Senado después de casi 28 años. Ciertamente ha sido un resultado histórico y creo que difícilmente repetible. Estamos muy contentos con el apoyo de la ciudadanía y con el resultado de las negociaciones de cara a la conformación de los gobiernos.