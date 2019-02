Dolores Padrón deja la política municipal tras 12 años de concejala en Valverde

Doce años después de que iniciara su andadura en la política de Valverde, la portavoz y en dos ocasiones candidata a alcaldesa, Dolores Padrón, anuncia su despedida.

Cederá el testigo a una nueva persona que aspire a la Alcaldía, y se irá con la "conciencia tranquila" en cuanto a la "honestidad" de la labor realizada "siempre pensando en el interés general de los vecinos", tanto cuando estuvo en el gobierno local --durante cuatro años fue teniente de alcalde-- como en la oposición en este mandato.

Una despedida de la política municipal que asume con "naturalidad", pues confiesa que "desde hace más de un año sopesó que era la hora de un relevo, al considerar que se ha cubierto una etapa, "y la política es un servicio público, no una profesión; en el que lo verdaderamente imprescindible no son las personas, sino la honestidad y la defensa de un proyecto de sociedad que nos haga avanzar en el bienestar colectivo".

En estos cuatro años el grupo que encabeza en el Ayuntamiento se ha caracterizado por una "labor de oposición coherente y responsable", y, en su haber, 40 mociones, 400 preguntas formuladas y 600 expedientes fiscalizados, "con el único propósito de mejorar el municipio y siempre escuchando las demandas de los vecinos y vecinas".

Con la vista puesta en el futuro, Padrón asegura que el relevo está asegurado y que "Valverde necesita que se ponga al frente del Ayuntamiento una persona socialista porque el reflejo de nuestra gestión lo tenemos en los dos ayuntamientos ya gobernados por los compañeros Juan Miguel y Miguel Ángel, que le han dado la impronta del PSOE a Frontera y El Pinar, donde ha habido importantes avances en la inversión municipal y en la forma de gobernar".

Augura por ello que si en el próximo mandato gobiernan los socialistas en la capital insular, "priorizarán necesidades fundamentales como la construcción del tan largamente reclamado nuevo colegio, la terminación del edificio consistorial y la puesta en funcionamiento de la piscina".

Logros pese a la crisis

Con la vista puesta atrás, la concejala rememora los "logros" del PSOE cuando gobernó Valverde entre 2011 y 2015, una etapa en la que "faltaba dinero por la crisis económica general y las duras leyes estatales impedían hacer grandes gastos".

Padrón enumera algunos de los hitos de esa etapa: "Pese a esas dificultades, "impulsamos por primera vez en este Ayuntamiento una área de Turismo y Comercio (se organizó una feria comercial denominada Los Colores de la Villa), la construcción y dotación de parques infantiles, se mejoraron los cementerios y jardines públicos, y se creó el Consejo Escolar Municipal".

Además, "nos acercamos a los vecinos, pueblos y barrios para escuchar sus demandas. También en ese período, evoca, el PSOE desarrolló el proyecto Valverde + Cultura que despareció con el actual gobierno de AHI-CC y PP".

Igualmente, se organizó la Bajada de 2013, con menos recursos, pero con un esplendor importante destacando que se logró recuperar la relevancia del Ayuntamiento de Valverde como depositario del Voto.

Agradecimiento

En clave de despedida, la concejala quiere expresar públicamente su agradecimiento a sus compañeros de Partido, tanto cargos públicos y dirigentes como los militantes de base, al igual que a los votantes, que en 2015 dieron más votos y más concejales al PSOE.

Pero con especial énfasis da las gracias a su "familia y amigos" por apoyarla en la gestión pública "pese a que les he privado de mi presencia y yo de la de ellos por estar en la política activa".

Aclara la edil que la decisión de no repetir como candidata no implica que abandone la política, pues en realidad "siempre" estará "a disposición del Partido", aunque admite que en el Ayuntamiento de Valverde "su tiempo ha terminado y es la hora de un cambio de caras, que no de ideas, pues esas, en una formación con tanta historia y tan buenos militantes como el Partido Socialista, están garantizadas".