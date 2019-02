El PP pide al Cabildo que no cobre la basura a Valverde por la ineficiencia del servicio

El Grupo municipal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Valverde, a través de una moción, demanda que el Cabildo deje sin efecto el cobro de la prestación del servicio de recogida de basura que para 2019 será de 290.000 euros.

La iniciativa presentada por los concejales del PP "se encuentra justificada ante la ineficacia del servicio que presta el Cabildo", por lo que se entiende por parte de los ediles populares que hasta que no se realice en las condiciones mínimas, con los adecuados medios humanos y materiales, la frecuencias y calidad requerida, no se debería cobrar por un servicio que no se está prestando en condiciones, ocasionando además, graves consecuencias de salubridad, de imagen e inconvenientes a los vecinos, sin olvidar la merma económica a las arcas municipales.

“Los vecinos del municipio de Valverde están realizando un considerable esfuerzo financiero para contar con un servicio de recogida de basuras óptimo, y están recibiendo una atención deficiente, por lo tanto, hasta que no se produzca un cambio sustancial en la actuación del Cabildo, entendemos que se debe congelar el pago, manifiesta el portavoz popular,” Juan Manuel García Casañas.

“El Cabildo, aunque sea una institución, esta recibiendo una contraprestación económica a cambio de realizar unos trabajos. Estos no se están ejecutando como debieran, lo lógico, es que no se pague el servicio. Es más, debería ser el propio Cabildo el que de mutuo propio anule o congele los cobros” apunta García Casañas.

La moción registrada por el Partido Popular exhorta a trasladar el acuerdo al resto de ayuntamientos de la isla, y a la comisión mixta estipulada en el vigente convenio para el seguimiento, vigilancia, control e interpretación del mismo.