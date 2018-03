Nueva Canarias cree que "los defensores del gas en Canarias están gafados"

El presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, ha afirmado este viernes que no habrá aire propanado en los hogares ni planta regasificadora en Granadilla "porque la mayoría social no quiere" y el Gobierno canario "no puede" por sus derrotas judiciales.



Tras conocerse la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de anular parcialmente el decreto del Gobierno de Canarias para la adjudicación del aire propanado, Rodríguez ha señalado que "los defensores del gas en Canarias están gafados".



Esta decisión del TSJC se suma a las del Tribunal Supremo que anuló la autorización administrativa de 2012 a la construcción de la regasificadora de Granadilla y al pronunciamiento contra su viabilidad económica por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).



"No habrá gas ciudad en los hogares de las Islas ni regasificadora en Granadilla porque la mayoría social no lo queremos y porque el Gobierno presidido por Fernando Clavijo no puede a pesar de su empeño", considera Román Rodríguez.



El líder de NC reclama al Gobierno de Canarias que renuncie a este combustible fósil como energía de transición y que pase directamente al desarrollo de las energías renovables.



"Sobran las razones y las evidencias científicas, técnicas, medioambientales, sociales y ahora judiciales para hacer de las Islas un territorio libre de energía contaminante", en opinión de Román Rodríguez.