Paulino Rivero pide unir los sistemas eléctricos de las Islas para ahorrar energía y emisiones contaminantes

El expresidente del Gobierno de Canarias Paulino Rivero ha instado este viernes a estudiar las posibilidades de conectar los sistemas eléctricos de las Islas como forma de ahorrar energía y emisiones contaminantes e intentar acogerse a nuevos fondos europeos de los que no ha podido beneficiarse hasta ahora el Archipiélago.



Incorporarlo a través de esa iniciativa a las redes de electricidad transeuropeas es la idea que ha planteado Rivero, que, en su condición de presidente de la Fundación Canaria Observatorio de Energías Renovables y Eficiencia Energética, ha destacado que formar parte de ellas permitiría a las Islas beneficiarse de las ayudas económicas que se destinan a su desarrollo, por ahora fuera de su alcance al no estar incluidas en ese entramado.



Además, ha opinado que un proyecto así contribuiría a impulsar el desarrollo de las energías renovables en la región, pues reportaría "mayor equilibrio y mayor sostenibilidad en la red de energías limpias", al hacer viable una redistribución de la electricidad generada a través de ellas entre unas islas y otras en caso de presentar alguna un déficit de producción.



Estas ideas han sido presentadas en el marco de un seminario que, bajo el título Los retos de la interconexión eléctrica en aguas oceánicas profundas y su impacto en las energías renovables, ha organizado en colaboración con el periódico Canarias 7 la Fundación Canaria Observatorio de Energías Renovables y Eficiencia Energética.



Un encuentro que se inscribe en el propósito de esa fundación de "reflexionar sobre asuntos como este, que son estratégicamente muy importantes para Canarias", y "plantear proyectos que pueden ser de interés general" para la Comunidad Autónoma mediante la organización de foros o seminarios que congreguen a autoridades y empresarios cuyos conocimientos y experiencias sumados conduzcan a conclusiones útiles, ha subrayado.



Preguntado por si considera, en todo caso, que el desarrollo de las energías renovables está siendo suficiente en la actualidad en las Islas, el expresidente autonómico e histórico dirigente de Coalición Canaria, el partido que gobierna en la región, ha dicho que, a su entender, "se están dado saltos importantes" en la materia.



Porque "a todos nos gustaría que la penetración de las energías limpias fuera superior, pero ya sabemos los obstáculos que nos encontramos en un Archipiélago muy sensible desde el punto de vista medioambiental" para instalar nuevas plantas de producción de electricidad, ha argumentado.



Desde ese planteamiento, "creo que los objetivos marcados por la Administración se están cumpliendo y se están dando unos avances muy importantes", ha sentenciado.



Aún así, la fundación que preside entiende que la implantación de esas otras fuentes de energía podría acelerarse de confirmarse la viabilidad de su idea de conectar los sistemas eléctricos de las Islas.



La cual se inspira, en parte, en un plan que está ya en marcha en el Mediterráneo oriental para unir las redes eléctricas del continente europeo con las de la isla de Chipre pese a tener una envergadura y un coste muy superiores a los del que ha esbozado para Canarias la fundación, según ha explicado su director de Proyectos, Juan Ruiz Alzola, catedrático de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.



Quien ha afirmado que ese proyecto "da referencia de que el de aquí es posible, porque allí las profundidades son parecidas a las de aquí y las distancias mucho más largas" y, pese a ello, "se está haciendo con todo el apoyo de la Unión Europea", que colabora en la financiación de su presupuesto, calculado en un total de 3.500 millones de euros.



Además, se pretende que la iniciativa "permita acceder a mecanismos financieros en el ámbito de la UE que hasta el momento no teníamos a nuestra disposición", pues, si se concluye que es factible conectar los sistemas eléctricos aislados del archipiélago, "ya no hay una razón para que Canarias se quede fuera de las redes transeuropeas" y sin acceso a sus fondos, ha recalcado.