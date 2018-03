El consejero de Economía dice que no hace falta tener en cuenta la rentabilidad ni el consumo en el concurso para implantar gas en Canarias

El consejero de Economía, Industria y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha subrayado este viernes que la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ha estimado parcialmente el recurso presentado por Disa Corporación Petrolífera, Disa Gas y Gasificadora Regional "no cuestiona" que el aire propanado se extienda en Canarias.

Ortega ha admitido, en declaraciones a los medios, que la sentencia "en principio puede retrasar" el proceso de implantación del gas aunque matizó que se trata de "una cuestión de resolver aquello con lo que se está en desacuerdo porque lo que no cuestiona la sentencia es la esencia del asunto: que es que el aire propanado se pueda extender en Canarias de acuerdo con la ley básica de hidrocarburos".

De todos modos, indicó que actualmente los técnicos y los servicios jurídicos están valorando la sentencia para ver qué pasos dar, para añadir que lo que "cuestiona es el procedimiento que se ha elegido para seleccionar entre las distintas empresas que querían instalarse en diferentes municipios de las islas".

Añadió que el TSJC da la razón a tres demandantes, que pertenecen a la misma empresa, que apuntó es la que "ha perdido y haciendo uso de su derecho no está de acuerdo ni con el concurso tal cual se celebró la resolución ni con el propio decreto".

De todas formas, aseguró que "el proceso sigue adelante, que Europa apuesta por la diversificación de las materias primas". Cuestionado por la referencia que se hace en la sentencia a que no se ha tenido en cuenta ni la rentabilidad ni el consumo real, consideró que "no hace falta en estos casos, en el sistema gasista los datos estos no tienen que ver", aún así insistió en que habrá que analizarlo.

Apuesta "definitiva"

Asimismo ha querido incidir en que la apuesta del Gobierno de Canarias por las renovables "es definitiva", matizando que "la realidad" es que se está "apostando por las renovables y mientras se va a la renovables, se utilizarán los elementos de transición necesarios".

En relación con ello expuso que "probablemente las fuentes de renovables del futuro sean otras, por lo tanto, la transición es tan amplia y flexible como pueda la tecnología".

"No puedo admitir que se diga que apostamos por otra cosa que no sean las renovables. Apostamos por las renovables y nos apoyamos en otras fuentes que sean menos contaminante --en la lucha contra el cambio climático--", sentenció.