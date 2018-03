Las nuevas subastas pondrán a Canarias a la cabeza del país en renovables, según las dos patronales

Las dos patronales de las energías renovables en Canarias consideran que las tres nuevas subastas para parques eólicos y fotovoltaicos que el Estado va a convocar en las Islas en 2018 y 2019 van a devolver al Archipiélago a la cabeza del país en este sector, tras haber estado rezagado durante años.



Los portavoces de Aeolican, Rafael Martel, y ACER, Enrique Rodríguez Azero, se han reunido este jueves en Madrid con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para examinar las opciones que se abren tras confirmarse los planes del Ministerio de Energía para las Islas.



Este miércoles por la noche, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, confirmó al Gobierno canario y a las dos patronales que en 2018 se va a convocar una subasta para nuevos parques eólicos en Canarias con una retribución de 80 millones de euros y, a comienzos de 2019, se convocarán otras dos, una para eólicos y otra para plantas fotovoltaicas, por un importe total similar (80 millones de euros).



Rodríguez Azero ha subrayado que, tras haber sido pionera en la década de los 90 en renovables, Canarias "lamentablemente ha vivido muchos años de oscuridad" en esta materia, primero por sentencias que anularon los concursos convocados para implantar energía eólica y, después, por diferencias entre administraciones.



Las dos patronales de las renovables en las Islas aprecian ahora en el Gobierno de Canarias y en el Ministerio de Energía una voluntad de trabajar de manera coordinada que va a cambiar "de manera radical" el sector, de modo que posiblemente 2018 acabará en las Islas con una penetración de las renovables del 20%, cuando hace apenas un año no llegaba ni a la mitad (8%).



"Vamos a dar un salto adelante exponencial que nos pondrá líderes, como fuimos en los 90. Gracias este cupo y esta subasta volveremos a ser una comunidad líder en renovables y, por lo tanto, un referente. Eso tiene que tener un rédito industrial y social para Canarias", ha defendido Martel, de Aeolican.



De la misma opinión es su colega de ACER, que considera que Canarias tiene de nuevo condiciones para ser "la referencia" en desarrollo de las renovables, si continúa el "el trabajo coordinado" y la colaboración entre administraciones.



Por su parte, el presidente Fernando Clavijo ha recibido el anuncio de las tres nuevas subastas como un paso importante para que Canarias cumpla su objetivo de llegar a 2025 con el 45% de su demanda de electricidad abastecida por energías limpias.



No obstante, Clavijo ha abogado por "no bajar la guardia", ya que el de las renovables es "un sector tan complejo y sujeto a tanta regulación", que hay que permanecer "atentos a modificaciones que se puedan producir, porque en inversiones a tan largo plazo y con tecnología tan costosa cualquier modificación puede desajustar su equilibrio económico financiero".