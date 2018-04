La oposición, decepcionada con el Gobierno por su poco interés por la geotermia

Todos los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias se han sentido este martes "decepcionados" por el, a su juicio, poco interés que por la energía geotérmica tiene el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, Pedro Ortega.



Esta decepción la han mostrado durante la comparecencia del consejero, a instancia de Nueva Canarias, para hablar del potencial geotérmico en Canarias.



Pedro Ortega ha dicho que para saber si es rentable la energía geotérmica en Canarias se precisa invertir más de 20 millones de euros pero, ha añadido, es posible que tras gastar ese dinero no sea posible utilizarla, si bien "parece que sí".



El consejero ha señalado que en alta entalpía parece que hay potencial, pero no es seguro.



La energía geotérmica de alta entalpía es la que aprovecha un recurso geotérmico que está en determinadas condiciones de presión y alta temperatura (superior a 150ºC), y su aprovechamiento puede hacerse directamente si se dan de forma natural las condiciones geológicas y físicas para ello.



La energía geotérmica de baja entalpía basa sus aplicaciones en la capacidad que el subsuelo posee de acumular calor y de mantener una temperatura sensiblemente constante, entre 10 y 20 metros de profundidad, durante todo el año.



El consejero ha insistido en destacar los avances que se han producido en el uso de otras energías renovables y en el caso de la geotérmica ha dicho que se trabaja para que en la directiva comunitaria se permita aplicar medidas especiales en las regiones ultraperiféricas y recibir ayudas económicas.



Ha recordado que hay estudios sobre energía geotérmica en Tenerife y La Palma, y también se hace en Gran Canaria, y ha reiterado que se necesita "gran cantidad" de dinero.



El diputado del grupo Nueva Canarias Luis Campos ha reconocido que esta energía es más costosa pero también es "infinita, para siempre, y se puede aprovechar tanto de día como de noche", y ha criticado que los cabildos destinan más fondos que el Gobierno canario para conocer la situación de la geotermia.



Luis Campos ha indicado que no pide al Gobierno canario que ponga 20 millones de euros pero, ha preguntado, cómo se va a pedir ese dinero a la Unión Europea si el Ejecutivo regional destina a esa finalidad "cero" euros.



El diputado de Nueva Canarias ha reconocido que es difícil obtener energía geotérmica, pero ha comentado que si la hay "nos ha tocado la lotería", por lo que ha pedido que "se compre algún boleto".



El consejero ha replicado que apoya la lucha contra el cambio climático y ha insistido en que el Gobierno canario apoya el mix energético, por lo que ha acusado a los demás de mirar lo que falta por hacer.



Pedro Ortega ha respondido asimismo que son "tan ambiciosos" en el Gobierno canario que miran a la Unión Europea para el periodo 2020-2030, y ha reiterado que sobre la energía geotérmica en Canarias se ha avanzado en su conocimiento.



El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos ha reconocido que se ha avanzado en el uso de energías renovables y la diputada de Podemos Natividad Arnáiz ha indicado que el Gobierno canario prácticamente ha hecho "nada" en geotermia y la previsión es hacer "nada" en el futuro.



La diputada del grupo Popular Astrid Pérez ha asegurado que en energía geotérmica en Canarias se está en "pañales" y es la más ecológica, a pesar de los cual es la menos desarrollada.



Astrid Pérez ha afirmado que es rentable en Canarias utilizar energía geotérmica de alta entalpía, y el diputado del grupo Socialista Gustavo Matos ha pedido al consejero que no ponga excusas y diga que no harán nada.



Gustavo Matos ha considerado que si se tiene una energía barata se acabó el negocio "a los del gas" y ha afirmado que el consejero "no cree" en la energía geotérmica.



El diputado del grupo Nacionalista Canario David de la Hoz animó al consejero a que siga, a lo que el diputado de Nueva Canarias Luiz Campos ha comentado que lo que se le debe pedir es que empiece, en el ámbito de la geotermia.