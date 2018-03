Yotuel Romero: “Canarias es el público que hizo grande a Orishas”

Que Orishas escoja Canarias para arrancar su gira europea dice mucho de lo que la banda cubana siente por las islas. El próximo 30 de marzo el Open Air Gran Canaria, en San Bartolomé de Tirajana, será la primera parada de El Regreso de los Dioses, el tour con el que Orishas vuelve a los escenarios con más fuerza, con más ganas y con nuevo disco, Gourmet, un poco de delicatessen musical en un momento en el que predomina la música de usar y tirar. Conscientes de que sus fans deseaban este momento, los Dioses del rap cubano prometen una vuelta memorable, esta vez, nos asegura Yotuel Romero, miembro de la banda, para quedarse.

¿Qué pasó para que Orishas decidiera separarse y qué ha cambiado ahora para que hayan decidido volver?

No ha habido un día en el yo me levantara durante todo este tiempo y que no tuviera un mensaje de un fan preguntando por el regreso de Orishas. Pero nosotros necesitábamos probar por separado. El manantial de la inspiración estaba seco, y era el momento de separarnos y que cada cual probara por su lado. Ahora cargamos baterías, llenamos el saco de ideas. Yo, por ejemplo, probé suerte como productor musical. Abrí mi propio sello discográfico para buscar talentos cubanos, una mezcla entre la música urbana y el son tradicional. De repente me di cuenta de que lo que en realidad buscaba ya existía, era Orishas.

Vuelven entonces con energías renovadas… ¿influye eso en su música? ¿Cómo es Orishas, 10 años después?

En realidad, somos los mismos, seguimos lanzando el mismo mensaje, pero ahora buscamos hacerlo de una forma menos directa, más intrínseco en las letras. Seguimos contando la realidad que vivimos, no solamente como cubanos sino como latinos, y sobre todo la realidad que está viviendo mi tierra hoy en día. Y frente a las desgracias que vemos continuamente en los medios de comunicación, intentamos llevar a nuestro público a otra dimensión, que desconecte, por eso le cantamos al amor, a las ganas de alegrar el oído. Queremos hacerles felices.

Desde luego el público canario lo está, a muy pocos días ya de poder escucharles en directo. ¿Por qué Canarias para arrancar esta gira europea?

Estamos en deuda con Canarias. El público de aquí es el público que Orishas se convirtiera en algo grande. Nosotros nacimos como grupo en París. Acabábamos de dejar Cuba y comenzábamos a enseñar nuestra música. Tocamos en Madrid, pero España no dejaba de ser un país europeo. Entonces nos propusieron venir a Canarias. Y nada más llegar aquí, lo vimos, nos sentíamos como en casa. No sólo por el clima, la gente, la forma de hablar…(risas) incluso sobre el escenario. Cuando estoy tocando aquí no sé si estoy en Cuba o en Canarias. Las sensaciones, las vibraciones…para alguien que vive fuera de su tierra, que la echa de menos, sentirse así es increíble.

Quizás por eso el público canario conecta tanto con ustedes, también ha habido mucho emigrante de las islas allá…

¡Exacto! De hecho, cuando lanzamos Cuba, isla bella, que forma parte del nuevo disco, muchos amigos canarios me llamaron emocionados para decirme que habían sentido como si la canción fuera para ellos. Eso es lo que buscamos, nuestra música es una música de sentimiento, no de usar y tirar, es una música que muchos canarios han tomado como suya.

Orishas Miguel Martínez

Todo un privilegio, entonces, ser los primeros en probar el nuevo disco que han cocinado, Gourmet

Obvio. Es la casa que nos vio crecer. Justo una semana antes daremos un pequeño adelanto en Cuba, digamos que por sangre toca, (risas) pero nada más terminar allí, tocamos en Gran Canaria, aquí toca por corazón.

Y después siguen por el resto de España…

Si, primero será en Alicante y Madrid, a mediados de abril. También tenemos previsto Cádiz, Lanzarote…sólo en España hay previstos unos 25 conciertos. Tenemos una gira inmensa de casi 40 países. Nuestro público va a ver un Orishas renovado, con más energía, con más fuerza, con más ganas que nunca, y sobre todo un Orishas que, en un momento en que la industria de la música urbana y latina está tan fast food viene a traerles un poquito de delicatessen musical.

¿Cómo se refleja eso en los nuevos temas?

Cuba, isla bella, por ejemplo, es una oda a la isla, su gente, su música, la mezcla perfecta entre música urbana y el son tradicional. Sastre de tu amor, viene a ser el ejemplo perfecto de mensaje oculto, menos obvio que en nuestros comienzos.

El vídeo es una boda real a la que nos invitaron, entre la exjugadora de voleibol y modelo cubana Yaima Ortiz y el diseñador de yates Risa Tansu. Y su mensaje es que a pesar del concepto de jinetera tan extendido que hay, la cubana que se casa por dinero, eso no es lo que predomina en Cuba. El mensaje está oculto en lo audiovisual, no es explícito, y a la vez es una canción que canta al amor, un mensaje positivo, para que nuestro público pueda desconectar.

Llevan 11 años sin pisar Gran Canaria, de hecho, la última vez fue en una ocasión muy especial, organizaron ustedes un concierto a beneficio de los afectados por el incendio que quemó gran parte de la isla en 2007. ¿Cómo recuerdan ese directo?

Fue un duro golpe, teníamos proyectado un concierto aquí y de repente pasó aquello. No nos lo pensamos, quisimos apoyar a toda esa gente que nos apoyó a nosotros en nuestros comienzos.

Ha pasado mucho tiempo, y esperan su regreso con muchas ganas…

¡También nosotros! Han sido 10 años cocinando a fuego lento este nuevo plato. Les pedimos perdón por haberles tenido abandonados, pero ha llegado el momento de sudar con buena letra, con música gourmet, con delicatessen musical. Ya está listo para servir, sólo espero que lo disfruten, como siempre lo han hecho y en esta ocasión con una promesa: Orishas vuelve hasta que la muerte nos separe.