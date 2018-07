Nemesio Pérez (INVOLCAN): “La falta de compromiso político en Canarias supone que no aprovechemos la geotermia”

Canarias es la única región volcánicamente activa del territorio español que además tiene riesgo volcánico, por lo que se trata de una zona ideal para la implantación de plantas de energía geotérmica, un tipo de energía renovable que permitiría generar energía las 24 horas del día. Nemesio Pérez es el director científico del Instituto Vulcanológico de Canarias (INVOLCAN), y actualmente trabaja en proyectos de viabilidad de la geotermia en Canarias.

¿Qué es la geotermia?

La geotermia es el calor interno que existe en la Tierra. Es un recurso energético que está en la corteza terrestre y que se puede explotar para generar electricidad, así como para aprovecharlo para otros usos directos. En las zonas volcánicas, el recurso geotérmico es mayor que en otros ambientes geológicos por la existencia de focos de calor, conocidos por magmas, que están en el interior de nuestros volcanes. De una forma más entendible, la geotermia en cierta manera en nuestro territorio está asociada con el calor que hay en el interior de nuestros volcanes. Es un recurso que pudiera ser explotable si se hacen todos los estudios necesarios y cuyos resultados concluyan que su explotación es técnica y económicamente posible.

¿Qué ventajas tiene este tipo de energía?

La principal ventaja de la geotermia respecto a otras fuentes de energías renovables para la generación eléctrica es que este recurso energético se puede aprovechar las 24 horas al día 365 días al año, o sea, esos recursos energéticos propios, autóctonos, que generan una estabilidad muy grande al nicho energético de la zona, a diferencia de la fotovoltaica, que solo se puede generar durante el día, o de la eólica, que funciona solo cuando hay viento. La geotermia es un recurso que contribuye de una forma importante al mix energético.

¿E inconvenientes?

El aprovechamiento de los recursos energéticos presenta algún tipo de inconvenientes. La energía eólica, por ejemplo, tiene como inconveniente el impacto visual de los molinos, y en la fotovoltaica se habla de exceso consumo del territorio. En el caso de la geotermia también habrá inconvenientes, pero si los balanceas con los beneficios, realmente ganan los beneficios, que generan el aprovechamiento de recursos energéticos renovables y propios.

¿Existe algún riesgo en su utilización?

Si hablamos de desarrollo de proyectos de geotermia convencional, la respuesta es no. Si hablamos de desarrollo de proyectos de geotermia estimulada, la respuesta es sí. Nosotros en Canarias trabajamos para el desarrollo de proyectos de geotermia convencional, porque la estimulada, económicamente y técnicamente no son rentables, y conlleva riesgos asociados muy significativos. Un terremoto de magnitud 5’4, registrado en noviembre de 2017 en Corea del Sur, se debió probablemente a la operación de una planta de energía geotérmica basada en el aprovechamiento de la geotermia estimulada.

¿Qué diferencia hay entre estas dos?

La geotermia convencional se basa en el aprovechamiento de agua ya existente en el interior de la corteza terrestre, que se encuentra a una determinada presión y temperatura y que es capaz de generar electricidad cuando llega a la superficie. En el caso de la estimulada se inyecta agua a varios de profundidad, favoreciendo así la generación de fracturas y el aprovechamiento del intercambio de calor entre la roca y el agua, estimulando la creación de un sistema geotermal. Hoy en día no hay una planta de geotermia estimulada que sea técnica y económicamente rentable.

Pruebas de geotermia en Gran Canaria Alejandro Ramos

¿Por qué se ha tardado tanto en estudiar la geotermia en el Archipiélago?

Por la falta de compromiso político. Desde la década de los 70, a raíz de la crisis energética del 73, se hicieron los primeros estudios de evaluación del potencial geotérmico español y este concluyó que Canarias es la única zona del territorio nacional con la capacidad de albergar recursos geotérmicos de alta entalpía, el tipo de recurso capaz de generar electricidad. Se hicieron algunas experiencias que no fueron muy positivas, pero basadas en el conocimiento y el desarrollo tecnológico de la época. Lo que sí es verdad es que no ha habido un desarrollo de la geotermia en Canarias como sí que ha habido por ejemplo en las Azores, donde en la isla de São Miguel el 40% de la generación de la energía eléctrica procede de dos pequeñas plantas geotérmicas. Por lo tanto, creo que se podría confirmar que la falta de compromiso político durante los últimos 35 años por el desarrollo de la geotermia en Canarias ha supuesto que en la actualidad Canarias no cuente con el aprovechamiento de este tipo de recursos energéticos en el subsuelo de nuestras islas para la generación de electricidad.

Nosotros nos congratulamos de estar experimentando otros aires desde el punto de vista del compromiso político, y desde hace dos años los cabildos insulares de Gran Canaria, Tenerife y La Palma están liderando el desarrollo de la geotermia en Canarias. Incluso se ha logrado un tímido primer paso de compromiso político de la Administración General del Estado (AGE) para avanzar en el desarrollo de la geotermia en Canarias a través de estas apuestas de los cabildo insulares gracias a la presión de Nueva Canarias. Nosotros estamos a la espera y deseamos que el Gobierno de Canarias se suma este compromiso político por el desarrollo de la geotermia en Canarias con fines de generación eléctrica. Quien tiene que apostar más por el desarrollo de la geotermia en Canarias por rango de responsabilidades seria el Estado, luego la comunidad autónoma y después los cabildos. Aquí está siendo al revés.

¿En qué fase se encuentran ahora mismo los estudios de geotermia en Gran Canaria?

Nosotros hemos diferenciado tres fases para el desarrollo del proyecto de geotermia en Gran Canaria. Las dos primeras fases están relacionadas con estudios de exploración geotérmica en superficie, y la tercera está ligada a los estudios de exploración a través de sondeos profundos de exploración. Los trabajos de exploración geotérmica en superficie nos permiten delimitar aquellas zonas donde se debieran realizar, como mínimo, unos tres sondeos profundos de exploración. Ahora mismo, en Gran Canaria estamos desarrollando la primera fase de exploración geotérmica en superficie. Habrá una segunda fase, y cuando estas acaben, diremos en qué zonas de la isla de Gran Canaria se deberían hacer sondeos profundos de exploración.

Para hacer estos estudios han venido estudiantes de otras universidades

En la realización de los trabajos de campo y laboratorio relacionados con los estudios de geofísica y geoquímica han participado 21 estudiantes universitarios procedentes de Canadá, España, Estados Unidos y Reino Unido. Durante el periodo de junio-septiembre siempre contamos con estudiantes universitarios que desean realizar prácticas y colaboraciones científicas con los investigadores de nuestro grupo. Los proyectos son diversos, unos relacionados con la exploración geotérmica, otros con la vigilancia volcánica y otros relacionado con proyectos de ciencias ambientales. Siempre abrimos las puertas para que estudiantes de todo el mundo vengan a Canarias con nosotros. Nos encantaría tener estudiantes universitarios de Canarias interesados en realizar prácticas con nosotros estudien en universidades Canarias o en universidades fuera de Canarias.

Catas geotérmicas en Gran Canaria Alejandro Ramos

En cuanto a los movimientos sísmicos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, ¿a qué se debe tanta actividad sísmica?

En La Palma, en octubre del año pasado se registró un enjambre sísmico, que también se volvió a registrar en febrero. Estos enjambres están asociados, para nosotros, con procesos de intuición de magma. Nuestras islas son volcánicas, y los fundidos silicatados [magma] que generan nuestras rocas volcánicas vienen de muchos kilómetros de profundidad. Normalmente este proceso de ascenso de material magmático genera actividad sísmica, sobre todo en la discontinuidad elástica-dúctil, con lo cual es un proceso normal en una zona volcánicamente activa, pero no ocurre todos los años. De hecho, antes del de octubre de 2017, en La Palma no se había registrado un enjambre sísmico desde los años posteriores a la erupción del Teneguía en 1971. Por lo tanto, los enjambres sísmicos en La Palma son normales pero no habituales.

En el caso de la actividad sísmica entre Tenerife y Gran Canaria, tenemos que tener muy presente que el fenómeno volcánico en Canarias se asienta sobre una parte de la placa Africana en la que se han detectado una serie de fallas capaces de generar actividad sísmica. Esta convivencia entre el fenómeno volcánico y unas características estructurales específicas pudiera ser la fuente de la sismicidad entre Tenerife y Gran Canaria.

¿Qué es un enjambre sísmico?

Un enjambre sísmico no es más que muchos sismos que ocurren en un periodo de tiempo pequeño. La razón de ser de un enjambre puede ser distinta, en el caso de La Palma es claramente asociado a la actividad volcánica.

¿Existe algún riesgo de erupción?

Para responder a esta pregunta tenemos que hablar de probabilidades y esta hay que definirla con marcos temporales diferentes. Por ejemplo, la probabilidad que usted se saque la lotería en un marco temporal de 10 años no es la misma para un marco temporal de 50 años asumiendo que compre lotería diariamente. ¿Existe riesgo volcánico en Canarias? Sí, siempre ¿Es el riesgo volcánico en Canarias mayor que hace 50 años? También. No porque los volcanes estén cocinando más en el subsuelo, sino porque Canarias cuenta hoy con mayor desarrollo poblacional y socioeconómico que hace 50 años. En el caso de La Palma, teniendo en cuenta el número de erupciones históricas ocurridas durante los últimos 550 años y asumiendo la distribución de Poisson, la probabilidad de que ocurriera una erupción volcánica sería del 11,9% para una ventana temporal de 10 años y del 47,1% para una ventana temporal de 50 años. Tenemos igualmente que tener presente que estas probabilidades serían mayores si en La Palma se estuviera registrando una mayor actividad volcánica.

¿Estos sismos se pueden producir por un movimiento de placas?

Canarias es un volcanismo de intraplaca, está dentro de la placa Africana, pero estas placas no son una superficie uniforme, hay fallas capaces de generar actividad sísmica no relacionada con la actividad volcánica. No estamos hablando de la actividad sísmica que pueda registrarse en los límites de borde de placa y/o convergencias de placa, que es mayor, pero en las zonas de intraplaca. Pueden entrar dos cosas en juego, el hecho de que tengamos volcanes y el hecho de que tengamos una corteza que tenga fracturación. La sismicidad en Canarias va a estar siempre muy ligada a su razón de ser, que es con la actividad volcánica.