El ministro de Fomento agradece a la AVJK5022 el trabajo para obligar a los gobiernos a impulsar el desarrollo de medidas de seguridad

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se ha comprometido este lunes, en el homenaje a las víctimas del accidente de Spanair, a invertir y trabajar "incansablemente" por la seguridad de transporte y no solamente el aéreo, sino de cualquier tipo, también el ferroviario.



Durante el acto central en Madrid de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 con motivo de los diez años del accidente, junto al olivo en los jardines de la T2 del aeropuerto de Barajas, Ábalos ha señalado la seguridad como el principal valor para poner en marcha cualquier infraestructura o dispositivo de movilidad.



Ha reconocido que, muchas veces, el afán por disponer de infraestructuras que faciliten el transporte o mantener los horarios ha hecho descuidar la propia seguridad.



El ministro, que ha acudido a este acto para testimoniar "la solidaridad con las víctimas y sus familiares y acompañarlos en el recuerdo, en la memoria y en el dolor", ha reconocido el trabajo que la Asociación de Afectados ha realizado estos años "de modo incansable y constante".



En su opinión, más allá del esclarecimiento de la verdad y de las responsabilidades, que es "de justicia", hay que agradecer a la asociación que, con su trabajo y tesón, ha impulsado a los gobiernos y a las administraciones el desarrollo de medidas de seguridad.



La memoria es fundamental y este país "necesita todavía aprender mucho lo que es tratar a sus víctimas y a quienes sufren", ha asegurado.



La presidenta de la Asociación de Afectados del vuelo JK5022, Pilar Vera, ha reclamado a los líderes políticos que se comprometan públicamente a que la comisión de investigación en el Congreso sobre este accidente "sirva para aclarar lo que ocurrió" porque es "casi la última opción" que les queda a las víctimas.



Vera ha recriminado que el poder Ejecutivo "discrimina a las víctimas en función del partido político que gobierna" y que España, a pesar de sus reclamaciones sobre la falta de transparencia de las comisiones oficiales de este tipo de accidentes, permanece "inerte e impasible" dejando que sea la sociedad civil la que actúe.



En este sentido, ha reclamado la creación de un organismo multimodal de investigación y prevención de este tipo de accidentes que sea "totalmente independiente" del regulador aéreo para llegar a fondo de las causas y corregirlas porque van "demasiados muertos ya" para que España no cuente con una instrumento de este tipo.



Así, ha afirmado que los muertos no se produjeron por "mala suerte" sino porque "nadie evitó" que se produjese el accidente.



"La buena suerte no ha llovido ayer ni hoy pero tenemos la esperanza de que llueva mañana", ha manifestado parafraseando un verso del poema de Eduardo Galeano Los nadie que ha sido leído en este homenaje, porque el "único camino" que queda para aclarar los hechos es el de la comisión de investigación en el Congreso,



Por parte del PP, su presidente Pablo Casado, se ha comprometido con la asociación para que a través de la comisión "se puedan esclarecer las causas de este siniestro" y le ha trasladado su apoyo en la labor que hacen para prevenir accidentes de este tipo.



También ha transmitido a Ábalos que el PP apoyará cualquier actuación administrativa o gubernamental para mejorar la seguridad aérea y esclarecer las causas de un siniestro que, según recordó, se produjo cuando gobernaba el PSOE, por lo que considera que el ministerio puede "ayudar" en esta comisión de investigación.



El portavoz de la Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha señalado que espera que en la comisión se pueda "obtener más verdad y llegar hasta el final" y que las familias de las víctimas "puedan descansar tranquilas", y ha destacado el papel de los partidos para cambiar las cosas y "evitar que estos errores vuelvan a producirse".