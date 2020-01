Coalición Canaria acusa al presidente del Cabildo de Fuerteventura de no solucionar colapso de oficinas de Seguridad Social

Coalición Canaria ha asegurado este viernes que el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, no quiere buscar soluciones urgentes al colapso que sufren las oficinas de la Seguridad Social en la isla.



En un comunicado, los nacionalistas han informado de que el grupo de gobierno (PSOE, NC-AMF y Podemos) ha votado en contra de una propuesta que AM-CC ya había llevado antes a otros ayuntamientos donde siempre fue aprobada por unanimidad, para gestionar soluciones inmediatas a los actuales problemas.



El grupo de AM-CC ha presentado esta iniciativa a petición de los vecinos tras estar varios días intentando ser atendidos.



El consejero nacionalista, Rayco León, ha explicado cómo “durante meses la población de Fuerteventura ha venido sufriendo las colas diarias con un servicio de citas previas fuera de funcionamiento y en condiciones precarias”.



El pasado 15 de octubre el presidente del Cabildo, Blas Acosta, hizo declaraciones anunciando la licitación en trámite de las obras del nuevo edificio de la Seguridad Social que estaría situado en el solar en la parte alta de Juan de Bethencourt, pero esta medida es a largo plazo.



El consejero cree que, “a día de hoy, no es suficiente, pues Fuerteventura ya no puede esperar más y el problema merece soluciones inmediatas”.



El Grupo de Coalición Canaria cree que es hora de que la máxima representación en la isla, el presidente del Cabildo, tome medidas urgentes para subsanar este problema, hasta tanto se ponga en marcha el nuevo edificio que presuponen tardará unos años más.