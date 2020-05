El Cabildo de Fuerteventura amplía la nómina de cargos de confianza con exconcejalas del PSOE en plena crisis de la COVID-19

El grupo de Asamblea Majorera - Coalición Canaria (AM-CC) en el Cabildo de Fuerteventura denuncia públicamente que el presidente de la Corporación, Blas Acosta (PSOE) ha seguido aumentando la nómina de cargos de confianza durante el periodo de confinamiento por la COVID-19 y la crisis económica derivada, de acuerdo con sus socios de Podemos, NC y AMF.

Según la nota de prensa remitida por AM-CC, "en vez de optar por reducir costes y hasta rebajar sueldos, dietas y gastos de propaganda, Blas Acosta y sus socios han apostado por sumar más gastos a los impuestos de los majoreros, en medio de la que probablemente sea la situación socioeconómica más grave que haya atravesado la sociedad majorera en los últimos años".

De entre los cargos de libre designación nombrados más recientemente por Blas Acosta en el Cabildo se encuentran una ex alcaldesa del PSOE en La Oliva, Rosa Fernández, y una ex concejala del PSOE en Puerto del Rosario, Margarita de León Mesa. La ex acaldesa de La Oliva, Rosa Fernández Rodríguez, fue nombrada como asesora del grupo A1 en el Cabildo de Fuerteventura el pasado 2 de marzo. Rosa Fernández fue en su momento concejala en La Oliva y ha formado parte de varias candidaturas en distintas elecciones desde 2003. Según recuerda AM-CC, llegó a estar condenada a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación.

"Queremos entender que si el Cabildo ha seguido adelante ahora con su nombramiento es que esta condena ha sido anulada", añade el grupo nacionalista.

Margarita de León Mesa fue nombrada como asesora del grupo C2 el 4 de mayo. Pese a que ha transcurrido ya más de una semana desde su nombramiento, el Portal de Transparencia del Cabildo de Fuerteventura aún no lo ha hecho público, afirma Am-CC.

Margarita de León Mesa fue concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario durante la pasada legislatura (número 4 de la lista), con competencias en Festejos, Industria, Energía y Cementerios. En las elecciones de 2019 al Cabildo concurrió como número 10 de la lista. Tanto Rosa Fernández como Margarita de León no accedieron a acta alguna en las últimas elecciones.

"Blas Acosta les ha buscado ahora acomodo como cargos de confianza en el Cabildo", afirma la nota de Am-CC.

Además, añade que "no son los únicos cargos de confianza nombrados recientemente en el Cabildo", ya que en los últimos meses "Blas Acosta y sus socios han nombrado también como asesora de categoría A1 a la concejala de AMF en Puerto del Rosario Mayra Marichal, hasta completar una docena de nombramientos de libre designación".

AM-CC entiende que de esta manera demuestra el pacto PSOE-Podemos-NC-AMF "cuál es su auténtica prioridad".