Carmen Alonso, Transportes y Accesibilidad del Cabildo de Fuerteventura: “En transformación digital nos queda un largo camino que recorrer en la isla”

Carmen Alonso Saavedra, consejera de Transportes, Comunicaciones, Accesibilidad y Movilidad del Cabildo de Fuerteventura, ha recibido a Impulsa Startups para hablar sobre el proceso de transformación digital y nuevas formas de movilidad en la isla. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Carmen Alonso cuenta con una extensa trayectoria en el sector financiero.

P. ¿Cómo aborda la transformación digital el Cabildo de Fuerteventura y cómo se plasma en el ámbito del transporte, comunicaciones, accesibilidad o movilidad?

Carmen Alonso. En Fuerteventura no tenemos transporte interurbano. Los sistemas que tenemos nos vienen dados de herencia, tienen un contrato, una vigencia y hasta que no finalicen no podemos hacer cambios, pero estamos trabajando en ello en materia de transporte. Respecto a la transformación digital nos queda un largo camino que recorrer en la isla.

P. ¿Estas observando en Fuerteventura nuevos tipos de movilidad y de vehículos?

C.A. Cuando realmente se crea una necesidad, se buscan soluciones. Un ejemplo de ello es la videoconferencia. Tuvo que pasar el COVID-19 para detectar la necesidad de un sistema que esté al alcance de todo el mundo. Con la movilidad, pasa lo mismo. En la medida en la que se establecen nuevas necesidades buscamos otro tipo de alternativas. Por ejemplo, ahora se está llevando a cabo en los ayuntamientos el tema del patinete eléctrico. La gente lo utiliza sobre todo para enlazar tramos cortos, ya sea por su poder adquisitivo u otra serie de condiciones. Fuerteventura es una isla muy larga, muy extensa, no tenemos una autovía que enlace norte y sur. Esto dificulta la incorporación de nuevos medios de transporte.

P. ¿Cómo está viendo que esté avanzando el patinete eléctrico en Puerto del Rosario?

C.A. Puerto del Rosario no es una ciudad tan grande como Madrid, existen necesidades diferentes. Es cierto que está llegando a Fuerteventura los patinetes y coches eléctricos. Hace años no existían y cada vez se ven más. Es un camino que las instituciones perciben y el ciudadano de calle también. Debemos cumplir el objetivo de que haya una movilidad flexible que cubra las necesidades que tenemos.

P. ¿Están trabajando los ayuntamientos en planes para facilitar estos nuevos tipos de movilidad?

C.A. Sí, me consta. Tenemos un plan de movilidad, pero de momento va muy lento porque son excesivas las infraestructuras que se requiere. Por ejemplo, respecto a la patineta, el ayuntamiento está trabajando porque cada día se ve más y aumenta el número de personas que lo utiliza. Por lo tanto, es algo que tiene que estar regulado. Utilizamos el patinete incluso para salir a dar un paseo. Estos son temas que no pertenecen al Cabildo, así que los ayuntamientos son los encargados de trabajar en ello.

P. ¿Cuándo habla de accesibilidad se refiere a la accesibilidad en edificios?

C.A. Efectivamente. Las competencias que tenemos en el Cabildo son mayoritariamente convenios con los ayuntamientos para trabajar en eliminar los problemas diarios en cada municipio, como las barreras en las calles. Desde el Cabildo colaboramos con ellos. Nosotros tenemos competencia en todo lo que es infraestructura vinculada.

P. ¿Qué abarcaría comunicaciones en su caso?

C.A. No tenemos una partida expresa que englobe las comunicaciones. Lo que se trata es de intentar buscar una mayor movilidad o un modo de transporte con la accesibilidad a la que podamos aspirar y llegar a todas las personas, tanto a las que tienen algún tipo de movilidad reducida como a las que no. Facilitarles ese transporte en su día a día.

P. ¿Vería como una línea de actuación en que emprendedores digitales de Fuerteventura trabajasen conjuntamente con el área de movilidad del Cabildo para idear o para crear nuevos modelos de negocio o startups en el ámbito de la movilidad?

C.A. En la zona de Fuerteventura, en el transporte, la accesibilidad y la movilidad nos queda un largo trabajo, todo lo que se haga es poco. Intentamos avanzar en la accesibilidad, pero es una materia relativamente nueva. A la movilidad le ocurre lo mismo, ya que en Fuerteventura estamos muy alejados. Tenemos pequeños grupos poblacionales en toda la isla, además de ser una isla muy extensa. Se debe trabajar en todo lo que lo que sea para mejorar y poder avanzar en tener una mejor movilidad con un transporte que cubra las necesidades y para que todas las personas con movilidad reducida puedan acceder a ellos.

Para que este tipo de actuaciones se pueda materializar debe haber una administración pública que cuente con un equipo técnico que pueda ser capaz de asesorarnos. Cuando asisto a reuniones de expertos en la materia me encanta escucharlos porque así se aprende y se tiene la oportunidad de hablar con personas de otros lugares y con otro tipo de problemas, lo cual puede ser de ayuda a la hora de resolver los tuyos.