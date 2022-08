El I Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad en noviembre presentará el Libro Blanco del Emprendedor con Discapacidad

Madrid acogerá los días 10 y 11 de noviembre el I Congreso Nacional de Emprendimiento y Discapacidad, un evento organizado por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS) para conocer mejor la figura de este emprendedor y conectarle con posibles inversores.

El encuentro servirá como marco de presentación del Libro Blanco del Emprendedor con Discapacidad, que pretende acercarse a la realidad de las personas con discapacidad que optan por el autoempleo y ofrecerles ayuda útil para impulsar y mantener sus negocios.

Desde esta perspectiva, el congreso se propone identificar los principales retos, barreras y necesidades que tienen los emprendedores con discapacidad para posteriormente proponer y desarrollar programas de apoyo efectivos para ellos. Igualmente, quiere poner sobre la mesa datos y estadísticas sobre este colectivo, así como el marco jurídico y las políticas de acción positiva que le amparan.

Habrá tiempo también para conocer las investigaciones académicas más relevantes que abordan el emprendimiento con discapacidad y, con todo ello, para constituir un espacio de encuentro que favorezca la cooperación empresarial entre emprendedores con discapacidad, así como con posibles inversores y otros agentes del ecosistema emprendedor.

Teniendo en cuenta todo esto, el congreso va dirigido a empresarios, emprendedores y personas con discapacidad interesadas en montar un negocio; profesionales de entidades que dan soporte a ciudadanos con discapacidad en su itinerario laboral, como técnicos de empleo; mentores, consultores, inversores u otros profesionales que acompañan al emprendedor en todo su camino, y a emprendedores sin discapacidad en busca de alianzas.

Rentable y positivo

Tal y como afirmaron los responsables de las tres entidades que impulsan este congreso tras la firma de un convenio para fomentar el emprendimiento entre las personas con discapacidad, es necesario visibilizar el talento emprendedor de estos ciudadanos, ya que se ha visto que es rentable y positivo económica y socialmente.

En este sentido, José Luis Martínez Donoso, director general de Fundación ONCE, señaló que esta entidad ha ayudado ya a unas 1.900 personas con discapacidad interesadas en iniciar un negocio y que ha comprobado que su trabajo y tesón hace que las cifras de resultados sean mejores que las de los emprendedores sin discapacidad. De todos los negocios emprendidos por personas con discapacidad, dijo, el 85% continúan adelante, una cifra que en el caso de quienes no tienen discapacidad llega solo al 60%. Además, finalizó, el 40% de los emprendedores respaldados por Fundación ONCE han creado puestos de trabajo, lo que demuestra que invertir en esta rama del empleo es rentable y positivo.

Por su parte, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI, puso de manifiesto la importancia de trabajar con Fundación ONCE y ASEMDIS en la promoción del emprendimiento entre personas con discapacidad: “Contribuir con operadores de esta relevancia a impulsar el emprendimiento es casi la ecuación perfecta dentro de nuestra estrategia”, aseguró. En este sentido, apuntó que el emprendimiento “es una dimensión del empoderamiento económico, esencial para el crecimiento vital y personal”.

Finalmente, Lidia Parra, presidenta de ASEMDIS, puso de manifiesto la importancia de visibilizar a su asociación, que pretende servir de nexo de unión entre emprendedores con discapacidad y empresas y entidades relacionadas de una u otra forma con el emprendimiento. Señaló también que se propone ayudar especialmente a las mujeres con discapacidad que quieren poner en marcha un negocio y que son, en muchas ocasiones, víctimas de violencia de género.