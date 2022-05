Cristo Manuel Guerra: “El comercio local y el emprendimiento son parte de nuestra identidad canaria”

Cristo Manuel Guerra es el concejal del área de promoción económica del pequeño municipio de Guía de Isora, Tenerife. El trabajo que realizan se centra en hacer llegar toda la información posible, no solo al ayuntamiento, sino de todo lo que pueda resultar de interés al tejido empresarial y a los emprendedores. Para el concejal es fundamental para su economía un tejido empresarial sano que acompañe a su base económica, el sector servicios. Con un aumento del emprendimiento del 20%respecto al año anterior, el isorano es optimista en el futuro del municipio que le vio nacer.

¿Han realizado algún proyecto para el fomento del emprendimiento?

Los proyectos del área de promoción económica, durante los últimos años, se han centrado más en paliar los efectos de la pandemia. La atención se ha dirigido más a las empresas que ya estaban constituidas. Una de las labores principales, dado al revuelo que provocó la Covid-19, fue abrir un canal de comunicación con todo el tejido empresarial para mantenerles enterados de lo que les pudiera afectar como: cierres, aforos, medidas de higiene en los locales etc.

También nos centramos en crear algún tipo de medida de emergencia y rescate en forma de subvención. Desde ese momento, nos hemos centrado más en esta ayuda urgente, pero no hemos dejado de lado la reactivación económica. Hemos realizado diferentes campañas comerciales, sobretodo en el incentivo de las compras. Queremos recordarle al pequeño negocio local que es importante salvaguardarlo

¿Valoran entonces el comercio local?

Nosotros entendemos que el comercio local y el emprendimiento son parte de nuestra identidad. Guía de Isora se destaca por tener un desarrollo socioeconómico diferenciado del resto de municipios de Tenerife. Intentamos que el desarrollo económico sea a otro nivel, aunque también se base en el sector servicios. Lo enfocamos de manera que la calidad de lo que ofrecemos sea alta y diferenciada. El comercio local, y el emprendimiento tienen que seguir por esta línea, si queremos tener un factor distintivo en el municipio, necesitamos que todos los engranajes funcionen adecuadamente.

¿Tienen prevista alguna ayuda para el pequeño comercio o para emprendedores?

Estamos desarrollando un plan de dinamización con vistas a lo que queda de año y 2023. Una de nuestras acciones planteadas es recuperar una subvención que se le daba a los pequeños comercios y a los emprendedores que se perdió por tener que destinar fondos a la pandemia. La idea es volver a tenerla disponible para todos los isoranos que tienen una idea de negocio. También nos gustaría potenciar los centros de empresas en los que hay diferentes incubadoras. Hasta antes de la pandemia, solían tener bastante uso por parte de los emprendedores o pequeñas empresas, que utilizaban estos recintos para tener su sede, pero se acabaron retirando los recintos.

¿Y cómo funcionan esas incubadoras?

Cuando viene una persona a informarse sobre los recursos que tiene a su disposición para empezar su negocio, nosotros le ofrecemos la posibilidad de ofrecer este espacio. Contamos con un centro de empresas que actualmente consta de 5 espacios, o incubadoras. Los ofrece el ayuntamiento de Guía de Isora a todos los empresarios que necesiten tener un lugar de trabajo de manera gratuita. Suelen usar el recinto de base durante un periodo de entre uno y dos años, aunque esto suele ser bastante flexible.

Además de ayudas económicas, ¿no tienen ningún otro plan de reactivación económica?

Estamos avanzando en formalizar un plan para los emprendedores y los comercios del municipio. No queremos que solo se base solo en subvenciones, también crearemos estrategias claves para el fomento de la digitalización. Además, nos gustaría reactivar aquellas zonas que antes tenían una gran actividad comercial pero que ahora no. Otro punto clave para trabajar es el de la comunicación, no solo entre el ayuntamiento y los isoranos, también con el Gobierno de Canarias o el Cabildo de Tenerife.

¿Cree que los pequeños municipios pueden incentivar el crecimiento de los emprendedores o startups?

Lo que creo es que realmente se deben poner recursos para que se activen las oportunidades o las ideas de emprender. Un municipio que no tenga como máxima el desarrollo económico no da mucha oportunidad a que la gente se sienta más motivada para emprender. Hace falta mucha inversión por parte del municipio en lo que a dinamización y sostenibilidad se refiere. Creo que estamos caminando por esa línea y hay que tener claro que lo que importa es crear un municipio diferenciado y comprometido con sus valores.

Habla con mucha firmeza sobre las virtudes del emprendimiento, ¿no hay nada negativo en ello?

Si no crees en lo que haces no puedes avanzar en ello. Claro que es algo complejo, se tiene que invertir mucho dinero, se tiene que gestar la idea durante bastante tiempo, y tienes que esperar a que consigas beneficios. Muchos emprendedores no saben administrarse bien, por eso acaban cerrando sus negocios al poco tiempo. Pero hay que intentarlo.

¿Considera que se ofrece un buen respaldo por a los emprendedores en España?

Toda ayuda es poca, es cierto que el Gobierno Central tiene sus líneas de actuación y que, en gran parte, benefician a la mayoría de la población, pero siempre se puede hacer más. Por ejemplo, en Guía de Isora necesitamos diferenciarnos un poco más, no recibimos apenas ayudas. A veces la línea del Gobierno Central no es del todo específica, conseguir que llegue respaldo económico a más personas con líneas de actuación más concretas beneficia más. Las realidades socioeconómicas de cada municipio son diferentes, no es los mismo Guía de Isora que La Laguna, por lo que un esfuerzo extra por su parte no estaría de más.

¿Ve a Canarias como un lugar de referencia para el emprendimiento?

Muchas veces desconocemos el potencial que tiene Canarias para el emprendimiento. No solamente por su multiculturalidad, que creo que es un elemento imprescindible de conexión dentro de una economía globalizada. Canarias puede ser un punto de referencia para desarrollar determinadas economías. Nuestras particularidades como el clima cálido, nuestra posición geográfica estratégica o nuestra simpatía característica nos pueden permitir un desarrollo tecnológico diferencial. El desarrollo medioambiental es un tema esencial para logar un mejor nivel de vida mundial.