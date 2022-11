200 Millionen Euro für die Digitalisierung der städtischen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und -behandlung

Die potenziellen Begünstigten der Beihilfe, die sich auf 3 bis 10 Millionen Euro pro Projekt beläuft, können Gemeinden und andere Wasserwirtschaftsverwaltungen sowie Betreiber von städtischen Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs- und -aufbereitungsdiensten in einer oder mehreren Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern auf Dauer sein.

60 Millionen Euro sind für Vorschläge vorgesehen, die mehrere Gemeinden betreffen und auch Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern einschließen. Auf diese Weise wird in der Regel eine Beihilfehöchstintensität von 60 % bis 90 % der beihilfefähigen Kosten festgelegt.

Cybersicherheit und Transparenz

Die Frist für die Einreichung von Projekten beträgt 90 Arbeitstage. Gefördert werden Maßnahmen zur Verbesserung der Kontrolle der Wassernutzung, die Förderung der digitalen Verwaltung der Wasserversorgung, der Kanalisation und der Abwasserbehandlung, Projekte zur Verbesserung der Effizienz und zur Verringerung der Verluste in den Wasserverteilungsnetzen sowie technologische Verbesserungen bei der Verwaltung von Kläranlagen und Abwassereinleitungen. Die Aufforderung umfasst auch Maßnahmen zur Förderung der Fernablesung von Zählern, von Warnmeldungen an die Bürger in der Wasserwirtschaft, von Plattformen zur Kontrolle und Überwachung der Wassernutzung und allgemein zur Stärkung der Transparenz in der Wasserwirtschaft und der Cybersicherheit.

Die Beihilfen werden auf Wettbewerbsbasis gemäß den Grundsätzen von Artikel 8.3 des Gesetzes 38/2003 vom 17. November, Allgemeines Gesetz über Subventionen, verteilt. Die für das Verfahren zuständige Stelle ist in der Regel die Generaldirektion Wasser des Ministeriums für den ökologischen Wandel und die demografische Herausforderung.

Auflösung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen

Die Auflösung der Aufforderung wird im Frühjahr 2023 erfolgen, und die Frist für den Abschluss der Projekte wird der 31. Dezember 2025 sein, wobei die Möglichkeit bis spätestens 1. Juni 2026 vorgesehen ist.

Dies ist die zweite Aktion der PERTE für die Digitalisierung des Wasserkreislaufs nach der Verteilung von weiteren 100 Millionen Euro am 20. Juni 2022 an die autonomen Gemeinschaften im Rahmen der sektoralen Umweltkonferenz. Derzeit wird an der Ausarbeitung neuer Aufforderungen und Maßnahmen für das nächste Jahr gearbeitet.

