Aciisi kündigt die 19. Ausgabe der Woche der Wissenschaft und Innovation auf den Kanarischen Inseln an

Das Regionalministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung teilt über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und Informationsgesellschaft (Aciisi) mit, dass die Anmeldefrist für die Teilnahme an der Kanarischen Woche der Wissenschaft und Innovation (SCIC) 2022, die vom 14. bis 20. November stattfindet und zu der alle Bürger der Kanarischen Inseln eingeladen sind, ab sofort geöffnet ist.

Es handelt sich um eine siebentägige Reise durch die wissenschaftliche und innovative Welt, bei der Sie die Verbindungen zwischen den Inseln und einigen der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der internationalen Wissenschaft sowie alle Bereiche, Initiativen und Projekte kennen lernen können, in denen die Kanarischen Inseln an der Spitze der Forschung stehen.

Künstliche Intelligenz, Drohnen und Astrofotografie wechseln sich ab mit Wanderungen, Recycling und Familienspaziergängen zur Beobachtung der Sterne, in dieser Ausgabe des SCIC22, die über Astronomie in einer weiblichen Tonart, Informatik und digitale Transformation im Klassenzimmer oder Psychomotorik mit Robotik für Erwachsene sprechen wird. Auch Vulkane, ODS, blaue Wirtschaft oder Metaverse.

Nahezu fünfzig kostenlose Aktivitäten im Online- oder Face-to-Face-Format, die unter diesem Link auf der Aciisi-Website eingesehen werden können, wo auch das interaktive Programm 2022 zum Herunterladen zu finden ist https://www.cienciacanaria.es/scei2022/programa/programa. Es gibt auch einen Nachrichtenbereich, in dem das technische Sekretariat in letzter Minute Ankündigungen oder Highlights zum SCIC22 veröffentlichen wird.

Im Allgemeinen können auf der SCIC22-Website die Aktivitäten nach Thema, Datum, Zielgruppe oder Kategorie ausgewählt werden.

Um die Aktivitäten nach Datum zu sehen, gehen Sie zur Agenda und konsultieren Sie den Kalender auf der Website. Wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, benutzen Sie einfach die Suchmaschine am unteren Rand der Homepage.

In den einzelnen Kategorien können Sie Aktivitäten wie Tage der offenen Tür, Besichtigungen und wissenschaftliche Führungen, Kurse und Workshops, runde Tische, Sitzungen, Vorträge und Konferenzen sowie weitere Aktivitäten auswählen.

Die Aktivitäten können auch nach Art des Publikums ausgewählt werden, das in sechs Abschnitte unterteilt ist: für Schüler der Sekundarstufe und der Berufsausbildung, Lehrer, allgemeines Publikum, Fachpublikum und Hochschulpublikum, Geschäfts- und Unternehmerpublikum, Verbände und Gruppen von allen Inseln.

Für jede Aktivität gibt es ein eigenes Informationsblatt, auf dem der Inhalt, die Zielgruppe, das Datum und die Uhrzeit sowie alle wichtigen Informationen und das Anmeldeformular angegeben sind, das sich ebenfalls auf diesem Blatt befindet. Die spezifische Aktivität wird geschlossen, wenn die Kapazität voll ist; diese letzte Information wird auch auf der Website angezeigt.

Aktualisierte Informationen und alle Einzelheiten zu diesen SCICs werden auf der Aciisi-Website unter folgendem Link zur Verfügung gestellt: https://www.cienciacanaria.es/scei2022/ und über soziale Netzwerke.