Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen zur Finanzierung von 32 Universitätslehrstühlen für Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit

Insgesamt werden fast 50 Millionen Euro durch öffentlich-private Beiträge mobilisiert, die es ermöglichen, über vier Jahre hinweg Stipendien an fast 150 Forscher zu vergeben. Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation ruft über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz zur Einreichung von Bewerbungen auf, um Universitätslehrstühle zu finanzieren, die sich der Forschung, Verbreitung, Lehre und Innovation in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI) und Cybersicherheit widmen.

Dies gaben die Erste Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, der Minister für Universitäten, Joan Subirats, und die Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, Carme Artigas, auf der Veranstaltung “Förderung der Forschung im Bereich künstliche Intelligenz und Cybersicherheit” bekannt, an der auch das Nationale Institut für Cybersicherheit (INCIBE) und die Konferenz der Rektoren der spanischen Universitäten (CRUE) teilnahmen.

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen für KI zielt darauf ab, eine Reihe von Lehrstühlen an Universitäten einzurichten, um die Anwendung dieser Technologie zu entwickeln. Das Programm fördert die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung auf dem Gebiet der KI aus einer multidisziplinären Perspektive und die Entwicklung von Forschungsprojekten, die anschließend in die Industrie übertragen werden können. Es wird erwartet, dass es den Wissenstransfer zwischen Universitäten und Unternehmen auf übergreifender Ebene in Bereichen wie Gesundheit, Nachhaltigkeit, Rechte oder Datenwirtschaft fördern wird.

Dieses Programm ist Teil der Nationalen Strategie für künstliche Intelligenz (ENIA), die darauf abzielt, “die Entwicklung digitaler Fähigkeiten zu fördern, nationale Talente zu stärken und globale Talente anzuziehen”, was diese Technologie betrifft. Die Projekte für diese Initiativen können im Laufe des Jahres 2023 eingereicht werden - der Monat steht noch nicht fest - und haben eine maximale Laufzeit von vier Jahren.

Die Erste Vizepräsidentin und Ministerin für Wirtschaft und digitale Transformation, Nadia Calviño, betonte, wie wichtig es sei, den technologischen Wandel in Richtung einer “humanistischen, inklusiven Transformation, die niemanden zurücklässt” zu lenken und die Investitionen in die Forschung und den Digitalisierungsprozess, der durch den Plan Digitales Spanien 2026 eingeleitet wurde, zu verstärken

ENIA-Lehrstühle: thematische Bereiche

Die Themenbereiche, mit denen sich die künftigen Lehrstühle unter Berücksichtigung der Anwendung von KI für ihre Entwicklung befassen werden, sind die folgenden:

Luft- und Raumfahrt

Landwirtschaft

Datenökonomie

Sprachtechnologien

Robotik

Grüne Algorithmen

Recht

Verantwortungsvolle und ethische KI

Geopolitik

Musik und Kunst

Nachhaltige Entwicklung

Öffentlicher Sektor

Gesundheitswissenschaften

Demografische Herausforderung

Zunächst werden mindestens acht nationale und acht internationale Lehrstühle für Hochschul- und Wirtschaftswissenschaften finanziert. Sie sollen sich auf die oben genannten Themen konzentrieren, wobei der Schwerpunkt auf der öffentlich-privaten Zusammenarbeit und ihrer Nachhaltigkeit liegt. Im Falle internationaler Lehrstühle müssen diese die Zusammenarbeit mit anderen Lehrstühlen oder ausländischen Forschungszentren akkreditieren.

“16 Millionen Euro an öffentlichen Mitteln - zusätzlich zu 6,4 Millionen Euro an privaten Investitionen - sind für die Förderung von Lehrstühlen speziell im Bereich der künstlichen Intelligenz bestimmt”, erklärte der Minister für Universitäten, Joan Subirats, der die Notwendigkeit betonte, mit diesen Lehrstühlen “Forschung mit Transfer und sozialem Austausch zu verbinden”.

Um für das Programm in Frage zu kommen, müssen sie eine Verwaltungsvereinbarung oder ein entsprechendes Dokument zwischen der begünstigten Universität und den Einrichtungen, die den Lehrstuhl bilden, vorlegen, zu denen mindestens ein Unternehmen gehören muss. Internationale Lehrstühle müssen sich mit mindestens einer angesehenen ausländischen Einrichtung bewerben, bei der es sich um eine Universität oder ein Unternehmen handeln muss.

Im Rahmen des AI-Programms werden über vier Jahre insgesamt 22,4 Millionen Euro bereitgestellt. Der Höchstbetrag der Unterstützung liegt bei 1,2 Millionen Euro für nationale Lehrstühle und bei 1,6 Millionen Euro für internationale Lehrstühle. Der Beitrag beläuft sich auf 300.000 Euro pro Jahr für nationale Lehrstühle und 400.000 Euro pro Jahr für internationale Lehrstühle.

Cyber-Lehrstühle und Cybersicherheitsforschung

Das Nationale Institut für Cybersicherheit (INCIBE) startet seinerseits, ebenfalls über das Staatssekretariat für Digitalisierung und künstliche Intelligenz, eine öffentliche Ausschreibung zur Einrichtung von 16 Forschungslehrstühlen für Cybersicherheit, die mit dem gleichen Budget ausgestattet sind wie die ENIA-Lehrstühle für Hochschulen und Unternehmen: 22,4 Millionen Euro. Projekte für diese Initiativen können bis Dezember 2023 eingereicht werden und haben eine maximale Laufzeit von vier Jahren.

Die Ciber-Lehrstühle werden unterteilt in nationale Lehrstühle mit einem Beitrag von bis zu 1,2 Millionen Euro und internationale Lehrstühle mit einem Gesamtbeitrag von bis zu 1,6 Millionen Euro. Alle Lehrstühle müssen ihre Aktivitäten in Spanien durchführen und dabei sowohl vor Ort als auch virtuell tätig sein. Die ausgewählten Universitäten müssen 25 % der Entwicklungskosten jedes Lehrstuhls mitfinanzieren. In diesem Fall beläuft sich der Beitrag ebenfalls auf 300.000 Euro pro Jahr für nationale Lehrstühle und 400.000 Euro pro Jahr für internationale Lehrstühle.

Die Cyber-Lehrstühle werden sich auf eine Reihe von Themen stützen, die mit denen der zweiten Ausschreibung des INCIBE-Programms für innovative öffentliche Beschaffung übereinstimmen. Einige dieser Themen sind beispielsweise fortschrittliche Kryptografie, die gegen Quantenangriffe resistent ist, innovative Cybersicherheitslösungen für 5G-Netze, Systeme zur Verfolgung von Kryptotransaktionen oder die Förderung der Cyber-Resilienz in der Lieferkette.

Großes Interesse an der Wissenschaft

Im vergangenen März veröffentlichte das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation eine Interessenbekundung, um die vielversprechendsten und notwendigsten Wissensgebiete, Ausbildungsbedürfnisse und Forschungslinien für die Einrichtung von Universitätslehrstühlen, insbesondere im Bereich der KI, zu ermitteln. Mit dieser Aufforderung, die mit 162 Vorschlägen ein großer Erfolg war, wurden mehrere Ziele verfolgt:

Um herauszufinden, welche bestehenden oder neu geschaffenen Lehrstühle in das Programm aufgenommen werden können.

Definieren Sie die grundlegenden Merkmale, die der Lehrstuhl haben sollte: Größe und Budget sowie die damit verbundenen Wissens- und Technologiebereiche.

Verstehen, welche Forschungs- und Ausbildungsrichtungen am vielversprechendsten sind und welche technischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Auswirkungen zu erwarten sind.

Ableitung ihres potenziellen Beitrags zum ökologischen Übergang und möglicher strategischer Abstimmungen mit anderen Maßnahmen.

Die Entwicklung der Lehrstühle für KI und Cybersicherheit ist Teil der Agenda “Digitales Spanien 2026”, der nationalen Strategie für künstliche Intelligenz sowie des Plans für Erholung, Transformation und Widerstandsfähigkeit. Konkret zielt die KI-Strategie darauf ab, ein Umfeld des Vertrauens in die Entwicklung einer integrativen und nachhaltigen Technologie zu schaffen. Seine Umsetzung mobilisiert öffentliche Investitionen in Höhe von 600 Millionen Euro bis 2023.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana