Budgets im Agrar- und Ernährungssektor: Herausforderungen der Digitalisierung, des Generationswechsels und der Präsenz von Frauen bewältigen

Die neue GAP, die Modernisierung der Bewässerung, die Konsolidierung der landwirtschaftlichen Versicherungen und die Unterstützung der verschiedenen Sektoren sind die Schlüsselelemente des diesjährigen Jahresabschlusses, der sich auf 8.970,13 Millionen Euro beläuft, 0,4% mehr als die 8.935,55 Millionen Euro im Jahr 2022.

Der Minister für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung, Luis Planas, betonte heute, dass der Haushalt des Ministeriums für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung für 2023 dazu beitragen wird, die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität der spanischen Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei zu verbessern.

Zu diesem Zweck wird das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung im Jahr 2023 ein Budget von 8.970,13 Millionen Euro verwalten, 0,4 % mehr als im Vorjahr (8.935,55 Millionen Euro).

Für den Minister sind die Haushaltspläne 2023 auf nachhaltiges Wachstum, die Anwendung der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) in Spanien, die Modernisierung der Bewässerung, die Verbesserung und Konsolidierung der Agrarversicherung und die Unterstützung der verschiedenen Sektoren ausgerichtet.

Wie er betonte, will die Regierung mit diesen Budgets den Agrar-, Lebensmittel- und Fischereisektor bei seinen Transformations- und Anpassungsprozessen unterstützen, um auf die Herausforderungen der Digitalisierung und der Nachhaltigkeit zu reagieren und gleichzeitig die Rentabilität zu erhalten, sowie den Generationswechsel zu fördern und die Präsenz von Frauen in ländlichen Gebieten zu stärken.

Diese Haushaltsmittel sollen zur Widerstandsfähigkeit des Agrar-, Lebensmittel- und Fischereisektors beitragen, der sich aufgrund der Folgen des Krieges in der Ukraine, der zu höheren Rohstoff- und Energiepreisen beigetragen hat, sowie aufgrund klimatischer Widrigkeiten in einer schwierigen Lage befindet.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP)

Der größte Teil des vom Ministerium verwalteten Haushalts stammt aus europäischen Mitteln. Im Rahmen der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) stehen den Landwirten und Viehzüchtern somit 5.692 Millionen Euro an Direktbeihilfen (EGFL) zur Verfügung, die sich neben den Mitteln für die sektoralen Programme auf die Basisbeihilfen für Nachhaltigkeit, die Umverteilungszahlungen, die Zahlungen an Jugendliche, die Ökoregelungen und die produktionsbezogenen Beihilfen verteilen. Direktbeihilfen sind das wichtigste Instrument zur Einkommensstützung für Landwirte und Viehzüchter, um die Rentabilität ihrer Tätigkeit zu erhalten.

Im Jahr 2023 belaufen sich die ELER-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums auf 1.596,42 Millionen Euro, zu denen 158,2 Millionen Euro als staatliche Beteiligung hinzukommen. Auf diese Weise konsolidiert der diesjährige Haushalt das Engagement der Regierung für Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums in den Autonomen Gemeinschaften für den Programmplanungszeitraum 2021-2027 und hält es aufrecht.

Diese Maßnahmen zielen unter anderem auf Investitionen in landwirtschaftliche Betriebe und die Lebensmittelindustrie, die Niederlassung von Junglandwirten, Agrarumweltmaßnahmen und den ökologischen Landbau, die Unterstützung von Gebieten mit naturbedingten Einschränkungen und die Förderung lokaler Initiativen über die LEADER-Programmgruppen ab.

In diesem Bereich verfügt der Fonds für die Hilfe für Benachteiligte (FEAD) über ein Budget von 92,8 Millionen Euro, was einer Steigerung von 9,87 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Landwirtschaftliche Versicherung

Für die Agrarversicherungspolitik, eine der Säulen der spanischen Agrarpolitik, wurden für das Jahr 2023 317,7 Mio. Euro bereitgestellt, das sind 60 Mio. Euro mehr als 2022, um den Zuschuss für die Agrarversicherung um 10 Punkte zu erhöhen. Diese bisher noch nie erreichten Zahlen übersteigen mit 106,5 Millionen Euro den Betrag, mit dem die Legislaturperiode begonnen hatte, um mehr als 50 % und zeigen das feste Engagement der Regierung für dieses wichtige Instrument zur Unterstützung der spanischen Landwirte und Viehzüchter.

Modernisierung der Bewässerung

Besonders hervorzuheben ist die Politik zur Modernisierung der Bewässerung, die im Jahr 2023 zusätzlich zu den zusätzlichen 270 Millionen Euro des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit eine Aufstockung des ordentlichen Haushalts um 94 Millionen Euro vorsieht, was bedeutet, dass im Jahr 2023 410 Millionen Euro für diese wichtige Politik zur Verfügung stehen werden.

Bis zum Ende dieser Legislaturperiode werden Investitionen in die Modernisierung der Bewässerung im Wert von mehr als 1 Milliarde Euro getätigt, eine Anstrengung, die die Wassernutzung in der spanischen Landwirtschaft verändern und ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Klimawandel sowie ihre wirtschaftliche und ökologische Effizienz durch erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen erhöhen wird.

Landwirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit

Für den Bereich Landwirtschaft und Ernährung beläuft sich das Budget auf 591,24 Millionen Euro, 17,3 % mehr als im Vorjahr. Diese Zahl erhöht sich auf fast 1.024,5 Millionen Euro, wenn man den Plan für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit mit einbezieht, der vom Generalsekretariat für Landwirtschaft und Ernährung verwaltet wird.

Im Bereich der Produktionsqualität und der Agrarmärkte besteht das Hauptziel darin, die Wettbewerbsfähigkeit und die Nachhaltigkeit der landwirtschaftlichen und tierhaltenden Betriebe zu verbessern. Das Budget steigt um 14,65 % auf 58,45 Mio. EUR.

Für die Modernisierung von Landmaschinen und -technik werden 9,6 Millionen Euro bereitgestellt. Das Engagement für den Plan Renove für landwirtschaftliche Maschinen wird beibehalten, wodurch die Aufnahme moderner, mit den neuesten Technologien ausgestatteter Geräte in den Fuhrpark gefördert wird, die effektiver, effizienter und sicherer sind.

Hervorzuheben ist auch die Aufstockung der Mittel für das Gemeinschaftsprogramm zur Förderung der landwirtschaftlichen Erzeugung auf den Kanarischen Inseln (POSEI) um 16,6 % (21 Mio. Euro), was die Unterstützung der Regierung für den kanarischen Agrarsektor unterstreicht. Weitere 46,7 Mio. EUR werden für die Tier- und Pflanzengesundheit sowie für die Unterstützung des Außenhandels und der Grenzkontrollen im Agrar- und Viehsektor bereitgestellt.

Im Bereich der Lebensmittelindustrie steigt das Gesamtbudget um 8,41 % auf 34,4 Mio. Euro, um die bis 2022 entwickelten Maßnahmen fortzusetzen und die Aktionen zur Verbesserung der Nachhaltigkeit des Agrar- und Ernährungssektors zu verstärken.

Für die Bereiche ländliche Entwicklung, Innovation und Ausbildung in der Agrar- und Ernährungswirtschaft werden die Haushaltsmittel um 103,3 Mio. EUR aufgestockt, die größtenteils für die Übertragung auf die SEIASA zur Modernisierung der Bewässerung (94 Mio. EUR) bestimmt sind. Die Mittel für die Kofinanzierung von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums mit den Autonomen Gemeinschaften in Höhe von 158 Mio. EUR werden beibehalten, was der Verpflichtung der Regierung für den neuen Programmplanungszeitraum 2021-2027 entspricht, die eine Aufstockung dieses Postens um 50 % vorsah.

Budgets für eine nachhaltige und wettbewerbsfähige Fischerei

Der Haushalt des Generalsekretariats für Fischerei beläuft sich auf 88,54 Millionen Euro, 21,56 % mehr als 2022, zu denen noch die 21,65 Millionen Euro aus dem Fonds für den Wiederaufbau, die Umgestaltung und die Widerstandsfähigkeit hinzukommen.

24,37 Mio. EUR, d. h. 18,55 %, die für die Stärkung der wissenschaftlichen Kenntnisse als Grundpfeiler der Entscheidungsfindung im Fischereimanagement verwendet werden.

Da es wichtig ist, über die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu verfügen, hat das Ministerium besondere Anstrengungen unternommen, um die Einsatzfähigkeit der drei ozeanographischen Forschungsschiffe des Ministeriums zu verbessern und Daten für die Analyse und Bewertung des Zustands der Fischereiressourcen zu sammeln. Zu diesem Zweck wurde die Haushaltslinie um 1,85 Millionen Euro auf insgesamt 14 Millionen Euro erhöht.

Im Rahmen dieses Programms unterstützt die Regierung weiterhin die Meeresschutzgebiete von fischereilichem Interesse, ein Beispiel für eine nachhaltige Bewirtschaftung, das die Vereinbarkeit zwischen dem Schutz der Ressourcen und der handwerklichen Fischerei demonstriert. Im Jahr 2023 erhöht sich das für diesen Abschnitt vorgesehene Budget um fast 1,5 Millionen Euro.

Das Programm zur Verbesserung der Fischereistrukturen und -märkte wird im Jahr 2023 mit 62,34 Millionen Euro ausgestattet, um Maßnahmen zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit des Fischerei- und Aquakultursektors durch technologische Entwicklung und Innovation im Rahmen des Blauen Wachstums zu finanzieren. Aus diesem Programm werden auch Maßnahmen im Bereich der Gleichstellung von Frauen und Männern finanziert und Aktivitäten im Zusammenhang mit dem spanischen Netz der Fischereigruppen aufrechterhalten und entwickelt.

Darüber hinaus sind im Haushalt des Generalsekretariats für Fischerei für das Jahr 2023 22,5 Millionen Euro vorgesehen, um die Posten zu verstärken, die Spaniens Führungsrolle bei der Fischereikontrolle und -überwachung gewährleisten. Außerdem wird das Engagement für die Stärkung der Wertschöpfungskette im Fischereisektor durch die Produktions- und Vermarktungspläne der Erzeugerorganisationen bekräftigt, für die 18,63 Millionen Euro bereitgestellt werden.

Die für die Verwaltung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds vorgesehenen Mittel belaufen sich auf 13,1 Mio. EUR (ein Anstieg um 63,7 %). Dieser Betrag wird für Situationen verwendet, in denen die Flotte vorübergehend stillgelegt wird, um einen zufriedenstellenden biologischen Zustand der Fischereiressourcen zu erhalten, wobei der Schwerpunkt auf dem Mittelmeer liegt.

Plan für Erholung, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit

Einer der wichtigsten Punkte für 2023 sind die im Rahmen des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit (PRTR) geplanten Investitionen, die mit 455 Millionen Euro ausgestattet sind, da sie sich eindeutig auf die wichtigsten Agrar- und Ernährungssektoren auswirken, die das sozioökonomische Gefüge am stärksten verändern können.

Zusätzlich zu den ursprünglich im PRTR für die Jahre 2021 und 2022 vorgesehenen 563 Mio. EUR werden 270,7 Mio. EUR bereitgestellt.

Für die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Land- und Viehwirtschaft werden 140,14 Millionen Euro bereitgestellt, um die landwirtschaftlichen Betriebe mit Hilfe der Präzisionslandwirtschaft zu modernisieren, die Energieeffizienz zu verbessern und die Nutzung erneuerbarer Energien zu steigern. Darüber hinaus wurden die Haushaltsmittel für die Verbesserung der Laboratorien des Ministeriums, die ein wichtiges Instrument zur Gewährleistung der Tier- und Pflanzengesundheit sowie der Lebensmittelqualität sind, aufgestockt.

Der Plan zur Förderung von Nachhaltigkeit, Forschung, Innovation und Digitalisierung im Fischereisektor erhält 21,65 Millionen Euro, während die Digitalisierungsstrategie für die Land- und Forstwirtschaft und die ländliche Umwelt 12,4 Millionen Euro erhält. Weitere 10 Mio. € sind für IT-Entwicklungen vorgesehen, um die Umsetzung der GAP zu erleichtern.