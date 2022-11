Cristóbal de Vera, Beigeordneter für Landwirtschaft, Viehzucht, Fischerei und Wasser der Inselregierung von Fuerteventura

Das Team des Büros für den Transfer von Forschungsergebnissen (OTRI) der Universität von Las Palmas de Gran Canaria, das dem Vizerektorat für Forschung und Transfer unter der Leitung von Professorin Marisol Izquierdo untersteht, hat am 21. Juni eine Initiative gestartet, die zu einem Besuch aller Institute und Forschungsgruppen der ULPGC führen wird.

Das Ziel dieser Initiative besteht darin, das Forschungspersonal der ULPGC über die Dienstleistungen und Instrumente zu informieren, die das OTRI anbietet, um die Prozesse der Innovation und des Wissenstransfers in den öffentlichen und privaten Sektor zu erleichtern, sowie das OTRI-Personal über die in den verschiedenen Instituten und Forschungsgruppen der ULPGC durchgeführten Forschungsarbeiten näher zu informieren.

Die erste Station dieser Besuchsreihe war das Universitätsinstitut für Kybernetische Wissenschaften und Technologie (IUCTC), das sich auf dem Tafira-Campus der ULPGC befindet. Während dieses Besuchs wurde ein Dialog zwischen den IUCTC-Forschern und dem OTRI-Team aufgenommen, bei dem eine Reihe von Forschungsergebnissen ermittelt wurde, auf deren Grundlage sie zusammenarbeiten werden, um sicherzustellen, dass sie über verschiedene Modalitäten in die Gesellschaft übertragen werden.

Diese Besuche des OTRI bei den Forschungsgruppen und Instituten der ULPGC werden in den kommenden Wochen fortgesetzt, obwohl alle Informationen über die Dienstleistungen, die das OTRI der ULPGC der Universitätsgemeinschaft und den Unternehmen anbietet, sowie der Katalog der technologischen Angebote der ULPGC auf der Website www.otri.ulpgc.es verfügbar sind.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

