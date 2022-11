Das Programm für die Universalisierung digitaler Infrastrukturen für den Zusammenhalt (UNICO) garantiert 100 Mbit/s in ganz Spanien

In den im Staatsanzeiger (BOE) veröffentlichten Regeln für die Zuschüsse von UNICO Demanda Rural heißt es, dass mit diesem Programm auch sichergestellt werden soll, dass diese 100-Mbit/s-Verbindungen zu erschwinglichen Preisen bereitgestellt werden, so dass die Einwohner dieser Gebiete Breitbanddienste für 35 Euro pro Monat in Anspruch nehmen können. Das Programm sieht auch die Bezuschussung von 100 % der mit der Registrierung dieser Abonnements verbundenen Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 600 Euro pro Kunde vor.

Diese Beihilfe, die in vier wettbewerbsorientierten Losen - ohne Begrenzung der Anzahl der Lose, die an einen Begünstigten vergeben werden - gewährt wird, ist notwendig, um Bürgern und Unternehmen in ländlichen und abgelegenen Gebieten, in denen es keine andere Alternative gibt, eine angemessene und erschwingliche Anbindung zu ermöglichen und so den sozialen und territorialen Zusammenhalt des Staates zu fördern.

Bei der Gewährung dieser Subventionen werden unter anderem Verpflichtungen zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Breitbandzugangs, die Bereitstellung zusätzlicher Dienste wie Voice over IP, die Schaffung von Arbeitsplätzen in Spanien und die Einstellung von KMU, Kleinst-KMU, Freiberuflern und Start-ups, die Arbeitsplätze im Land oder in der EU schaffen, berücksichtigt.

Hilfe auf zwei Ebenen

Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen von UNICO Rural Demand verfügt über ein Budget von 84,8 Millionen Euro, das aus EU-Mitteln der nächsten Generation im Rahmen des Konjunkturprogramms finanziert wird. Die Aufforderung richtet sich an Unternehmen oder Unternehmensgruppen, von denen mindestens ein Mitglied ein Unternehmen ist.

Die Beihilfe wurde für jedes der vier Lose auf zwei Handlungsebenen - Großhandel und Einzelhandel - konzipiert, wobei jedes Los über einen einzigen Begünstigten abgewickelt wird.

Auf der Vorleistungsebene sind für den Zeitraum 2022-2023 44,8 Mio. EUR vorgesehen, um den Aufbau der Infrastruktur zu finanzieren, die erforderlich ist, damit die Begünstigten einen Dienst anbieten können, der die Bereitstellung von Breitbandanschlüssen mit 100 Mbit/s im Downstream durch Endkundenbetreiber zu einem Preis von 35 EUR pro Monat in förderfähigen ländlichen und abgelegenen Gebieten gewährleistet. Diese Mittel können unter anderem zur Deckung der Kosten für die Beschaffung von Übertragungskapazitäten, Großhandelsinfrastrukturen und Verbindungspunkten, Verwaltungs- und Abrechnungssysteme und Bauarbeiten verwendet werden.

Auf der Ebene des Einzelhandels sind weitere 40 Millionen Euro für die Kosten der Installation und des Kaufs von Geräten im Zusammenhang mit dem Anschluss des Endverbrauchers veranschlagt worden. Unabhängig von der verwendeten Technologie kann diese Beihilfe 100 % der Kosten bis zu einem Höchstbetrag von 600 Euro (pro Anschluss) abdecken.

Die Frist für die Einreichung von Anträgen endet am 5. Dezember um 13.00 Uhr. Die Regeln für die Gewährung von Finanzhilfen können unter diesem Link eingesehen werden.

Programm zur Universalisierung der digitalen Infrastrukturen für den Zusammenhalt (UNICO)

Das Programm für die Universalisierung digitaler Infrastrukturen für den Zusammenhalt (UNICO) dient als Rahmen für verschiedene Aufforderungen, die die Universalisierung des Zugangs zu ultraschnellen Breitbandverbindungen und den Ausbau von 5G in Spanien erleichtern. Das Erreichen einer Breitbandabdeckung von 100 Mbit/s im Downstream für 100 % der Bevölkerung ist eines der Ziele des Plans für Konjunkturbelebung, Umstrukturierung und Widerstandsfähigkeit und der Agenda für das digitale Spanien 2026.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana