Der CDTI genehmigt die Aufnahme der Stiftung Emprende Canarias in das PIDI-Netz, die damit die einzige Inselstiftung des Netzes ist

Im Juli trat die Fundación Emprende Canarias dem PIDI-Netz bei, dessen Hauptziel es ist, Innovation und technologische Entwicklung in spanischen Unternehmen zu fördern und voranzutreiben. Seine Aufgabe ist es, Unternehmen und Unternehmern Informationen und Ratschläge zu den am besten geeigneten Unterstützungslinien zu geben, je nach den Merkmalen ihrer technologisch-wirtschaftlichen Projekte, wobei alle Verwaltungsbereiche von lokalen bis zu internationalen Programmen und alle Innovationsbereiche abgedeckt werden.

Die Mitgliedseinrichtungen und das CDTI bilden somit ein Netz von Informationsstellen, die aktiv an der Verwirklichung des Ziels des Netzes mitarbeiten. Das Netz wird vom CDTI koordiniert und stellt ihm die Mittel und Ressourcen zur Erfüllung seines Auftrags zur Verfügung, insbesondere das Informationsmanagementsystem und den Unterstützungsdienst bei der Bearbeitung der in den Einrichtungen eingegangenen Anfragen. Sie führt auch Informationsveranstaltungen über CDTI-Instrumente durch, die sich an die Mitglieder des PIDI-Netzes richten.

Die PIDI-Einrichtungen reagieren mit ihren eigenen Mitteln und Ressourcen auf Informations- und Beratungsanfragen zu öffentlichen FuEuI-Finanzierungen, die sie in ihrem geografischen und sektoralen Bereich erhalten haben, und registrieren sie im Informationsmanagementsystem des PIDI-Netzes. In Zusammenarbeit mit dem CDTI führen sie auch Veranstaltungen durch, um die Instrumente und Programme der öffentlichen FuEuI-Finanzierung zu verbreiten und die technologische Zusammenarbeit zwischen Unternehmen zu erleichtern.

Fundación Emprende und der Informations- und Beratungsdienst

Die Fundación Emprende Canarias wurde als gemeinnützige Organisation mit Kompetenzen in der Förderung und Beratung von öffentlichen Finanzierungen für Unternehmen und Unternehmer zugelassen.

Mit dem allgemeinen Aktionsprotokoll legen die Einrichtungen und das CDTI einen Aktionsrahmen für die Verwirklichung des gemeinsamen Ziels des PIDI-Netzes fest. Die PIDI-Einrichtung erklärt daher ihre Bereitschaft, in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen aktiv mit dem CDTI zusammenzuarbeiten.

Dieser Service richtet sich an kanarische Unternehmen und Unternehmer, die auf der Suche nach der besten öffentlichen Finanzierung für ihre F&E&I-Aktivitäten sind, sei es durch regionale, nationale, europäische oder internationale Programme. Bei konkreten Fragen zur öffentlichen Finanzierung Ihres FuEuI-Vorschlags können Sie sich über die Website fundacionemprende.org an die Stiftung wenden.

