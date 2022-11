Der PERTE-Chip sieht Investitionen in Höhe von 12,25 Mrd. vor, um Forschung und Entwicklung, Innovation und die digitale Industrie zu stärken

Der Sonderkommissar für PERTE Chip, Jaime Martorell, informierte sich heute aus erster Hand über die Stärken, Vorteile und Komponenten des Innovations-Ökosystems im Zusammenhang mit Mikroelektronik und Halbleitern auf den Kanarischen Inseln.

Nach der Begrüßung der Staatssekretärin für Telekommunikation und digitale Infrastrukturen, María González Veracruz, sprachen die Ministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung, Elena Máñez, in Begleitung des Direktors der Kanarischen Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft, Carlos Navarro, des Professors für elektronische Technologie an der Universität von Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Núñez, und des Beraters des Instituts für Astrophysik der Kanarischen Inseln, Emilio García, erläuterten der Professor für elektronische Technologie an der Universität von Las Palmas de Gran Canaria, Antonio Núñez, und der Berater des Instituto de Astrofísica de Canarias, Emilio García, bei dem Treffen am Sitz des Staatssekretariats in Madrid, die den kanarischen Chip-Cluster und die gesamte Forschungs- und Unterstützungsinfrastruktur des Sektors auf den Inseln bilden.

Die PERTE sind eine neue Art der Förderung der Entwicklung des Staates, so dass die Subventionen nicht auf die übliche Weise vergeben werden, sondern Ausschreibungen für die so genannten “Interessenbekundungen” veröffentlicht werden, bei denen öffentliche und private Initiativen zusammenkommen, um das bestmögliche Projekt zu präsentieren, das in einem Wettbewerb mit den übrigen präsentierten Projekten bewertet und demjenigen zugesprochen wird, das den vom Ministerium vorgeschlagenen Zielen am besten entspricht. “Aus diesem Grund”, so Máñez beim Verlassen des Treffens, “ist es wichtig, dass sich die Entscheidungsgremien unseres Potenzials, des großen Interesses des Privatsektors, der Unterstützung durch die Verwaltungen und der Stärke der Forschungs- und Talentausbildungszentren, die wir auf den Inseln haben, bewusst sind”.

Der so genannte PERTE-Chip ist der größte der vom Staat genehmigten Chips und sieht bis 2027 Investitionen in Höhe von 12,25 Milliarden Euro vor. Davon werden 9,35 Milliarden Euro für die Ansiedlung großer und kleinerer Fabriken weltweit und 1,73 Milliarden Euro für die Ansiedlung von Chipdesign-Unternehmen und die Erweiterung bestehender Unternehmen in Spanien verwendet. Bei den übrigen Maßnahmen handelt es sich um flankierende Maßnahmen zur Stärkung von FuEuI speziell in diesem Sektor und zur Förderung der Herstellung elektronischer Geräte mit Chips durch die spanische Digital- und IKT-Industrie.

Carlos Navarro wies darauf hin, dass die Kanarischen Inseln “als eine sehr wettbewerbsfähige Gemeinschaft für fast alle PERTE-Aktionslinien betrachtet werden können, die voraussichtlich ab Januar 2023 ausgeschrieben werden”.

Kanarische Inseln Referenzen

Als Beispiel für diese Stärke erinnerte Elena Máñez daran, dass “es auf den Inseln Unternehmen gibt, die seit Jahren Chips entwerfen oder optische Prozesse in der Chip-Herstellung anwenden, die Teil des kanarischen Chip-Clusters sind, mit 717 hochqualifizierten direkten Arbeitsplätzen und einem Umsatz von etwa 78 Millionen Euro”.

“Darüber hinaus”, so der Minister weiter, “wurden diese Unternehmen am 30. Juni in das so genannte CanaryChip-Ökosystem für Mikroelektronik und Halbleiter auf den Kanarischen Inseln (kurz: CanaryChip-Ökosystem) integriert, das sich aus dem Canary Islands Chip Cluster und anderen Unternehmen, den wissenschaftlichen Zentren IUMA-ULPGC und IAC sowie anderen zuständigen öffentlichen Akteuren des Sektors auf den Kanarischen Inseln zusammensetzt”. Sie sind führende Zentren in der Wissenschaft der Mikroprozessoren und vereinen mehr als 200 hochrangige Forscher im Bereich der Mikroelektronik und der Instrumentierung, mit einem Budget von 17 Millionen Euro, “die eine hervorragende technische Unterstützung, Ausbildung und Anwerbung von Talenten für den privaten Sektor bieten”, so dass die Inseln zu den fünf autonomen Gemeinschaften mit den meisten menschlichen Talenten für die Entwicklung von PERTE-Projekten gezählt werden können.

So beantragte die kanarische Delegation während des Treffens die Entwicklung so unterschiedlicher Projekte wie die Herstellung von hochmodernen und bahnbrechenden Maschinen für die wichtigsten Phasen der Herstellung und Prüfung von Chips, die Entwicklung, Herstellung, Prüfung und den Test von Schaltkreisen; ASIC-, RFIC-, MMIC-, Mixed-Signal-, Sensor- und FPGA-Design; Lichtfeldtechnologien (LFT), LIDAR, integrierte Photonik und Quantenkommunikation; und Anwendungen, die in verschiedenen Bereichen entwickelt wurden (Kommunikation und Cybersicherheit, Sensorik und IoT, Luft- und Raumfahrt, Marine oder Astrophysik).

“Mit diesem PERTE gibt es eine echte Chance, das BIP der Kanarischen Inseln durch das Engagement in der Mikrochip-Design-Industrie vielfältiger zu gestalten”, schloss der Minister, während der Direktor der Aciisi darauf hinwies, dass “wenn die Erwartungen, mit denen das gesamte Ökosystem des Kanarischen Chips die Projekte vorbereitet, erfüllt werden, die Kanarischen Inseln für Projekte zwischen 195 und 600 Millionen Euro entsprechend dem PERTE-Chip in Frage kommen”.

Darüber hinaus wird das gesamte Ökosystem von Canarychip durch die Stärken genährt, die die Inseln allen Sektoren bieten, wie z.B. die Kanarische Sonderzone und alle Vorteile des Wirtschafts- und Steuersystems sowie die hervorragende digitale und physische Anbindung an den Rest der Welt mit digitalen Netzen hoher Kapazität und internationalen Flugrouten mit globaler Reichweite.