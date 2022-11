Die Acelera Pyme Offices unterstreichen den Wert der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zur Förderung der Digitalisierung von Unternehmen

Das erste nationale Treffen der Acelera Pyme Offices (OAP), das heute in Madrid stattfand, hat die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit zur Förderung und zum Vorantreiben der digitalen Transformation von KMU, Freiberuflern und Unternehmern hervorgehoben. Im Rahmen des Acelera-Pyme-Programms von Red.es bietet das Netz der Acelera-Pyme-Büros Unternehmen physische und virtuelle Informations-, Schulungs- und Beratungsräume, um ihre Digitalisierung zu beschleunigen, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern und ihr Wachstum stärken können.

Carme Artigas, Staatssekretärin für Digitalisierung und künstliche Intelligenz und Präsidentin von Red.es, wies in ihrer Rede auf dem Treffen, an dem zum ersten Mal Vertreter des gesamten OAP-Netzes teilnahmen, darauf hin, dass “fast 17.000 Unternehmen die Acelera Pyme Offices besucht und von ihrer Unterstützung und digitalen Beratung profitiert haben, seit sie eingerichtet wurden. Dies zeigt, dass ihre Rolle als erste Anlaufstelle für die Unterstützung von Unternehmen von wesentlicher Bedeutung ist. Sie sind wichtig, um ihnen klar zu machen, dass sie keine Angst haben müssen, dass der digitale Wandel nicht nur für sie ist und ihnen nützt, sondern dass sie die Protagonisten sein sollten”.

Seit dem Start im Jahr 2021 wurden in ganz Spanien 143 Acelera pyme-Büros eröffnet. Davon sind 58 dem Netz der Handelskammern angeschlossen, das auf eine Vereinbarung zwischen Red.es und der spanischen Handelskammer zurückgeht und aus EFRE-Mitteln kofinanziert wird; weitere 27 werden von verschiedenen Unternehmens- und Berufsverbänden verwaltet, und vor kurzem hat Red.es die Einrichtung von 58 neuen ländlichen OAP in Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern genehmigt, um die Einführung digitaler Technologien durch KMU, Freiberufler und Unternehmer in ländlichen Gebieten zu erleichtern.

José Luis Bonet, Präsident der spanischen Handelskammer, betonte die Bedeutung der Unterstützung von KMU bei der Digitalisierung: “Wir sind hier, um den KMU zu helfen, und wir stehen ihnen zu Diensten. Der Wandel der KMU ist von grundlegender Bedeutung und bedeutet, dass sie sich durch Digitalisierung und Internationalisierung neu erfinden müssen”. Für den Präsidenten der spanischen Industrie- und Handelskammer ist die Digitalisierung der KMU “ein wesentliches und nationales Projekt”, denn “wenn wir diesen wesentlichen Teil des Landes digitalisieren, werden wir es verändern. Der digitale Wandel muss von uns allen, den Menschen und den Unternehmen, vollzogen werden. Er ist unerlässlich, um der Unsicherheit zu begegnen, die erst durch die Pandemie und jetzt durch den Krieg in der Ukraine entstanden ist.

Zu den Aufgaben der Acelera-KMU-Büros gehören die Erstellung, Verbreitung und Verbesserung von Inhalten über die Vorteile der Einbeziehung von IKT in Geschäftsprozesse, die Einrichtung von IKT-Demonstrationszentren für die Einbindung neuer Technologien in Unternehmen, Schulungen zu digitalen Technologien sowie die Bereitstellung von technologischen Dienstleistungen und Infrastrukturen. Außerdem beraten sie bei der Klärung von Zweifeln in Bezug auf digitale Transformationsprozesse, informieren über die Beschaffung öffentlicher und privater Mittel und fördern die Beziehungen zwischen den verschiedenen Akteuren des Unternehmensökosystem.

Von 2021 bis heute hat das Netz der Acelera pyme-Büros insgesamt 17.000 KMU beraten und fast 2.000 Gruppenaktivitäten organisiert, an denen insgesamt 38.000 Unternehmen teilnahmen. Bei dem Treffen, an dem mehr als 150 Vertreter von Acelera pyme-Büros in ganz Spanien teilnahmen, betonte Alberto Martínez Lacambra, CEO von Red.es, dass “das Acelera pyme-Programm mit der klaren Berufung geboren wurde, ein Referenz-Ökosystem für die digitale Transformation von KMU zu sein, durch Beratung und Schulung. Red.es hat dieses Netz von Büros eingerichtet, um Unternehmen in ihrem Digitalisierungsprozess zu unterstützen und zu begleiten. Kurz gesagt, sie sind ein Netzwerk von Lautsprechern im Dienste der KMU und ihrer digitalen Transformation”. Martínez Lacambra wies auch auf die Acelera pyme-Büros als “einen der wichtigsten Informationspunkte des Programms Digital Kit” hin.

Während der Veranstaltung wurde das Büro der Handelskammer von Soria für seine Arbeit im vergangenen Jahr mit dem Preis für das beste KMU-Büro von Acelera ausgezeichnet. Der Präsident des Verbandes, Alberto Santamaría, erklärte, dass “das Produktionsgefüge in Soria vor allem aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) besteht, die gezeigt haben, dass sie auf den digitalen Zug aufspringen wollen, um zu wachsen und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Aus diesem Grund ist die Handelskammer von Soria an der Verwaltung von Programmen, Projekten und Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen beteiligt, wie dem Digital Kit und dem Soria SME Accelerator Office”.

Verbreitung des Programms Digital Kit

Eines der Themen, bei denen sich die Arbeit der KMU-Beschleunigungsbüros als sehr wichtig erweist, ist die Verbreitung des Programms Digital Kit.

Kit Digital ist ein von Red.es verwaltetes Programm der spanischen Regierung, das darauf abzielt, die Digitalisierung von Kleinunternehmen, Kleinstunternehmen und Selbstständigen zu fördern und zur Modernisierung des spanischen Produktionsgefüges beizutragen. Es verfügt über ein Budget von 3,067 Millionen Euro, das von der Europäischen Union über die NextGenerationEU-Fonds im Rahmen des Plans für Konjunkturbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit, der Agenda “Digitales Spanien 2025” und des Plans für die Digitalisierung von KMU 2021-2025 finanziert wird, und zielt darauf ab, in den nächsten drei Jahren KMU und Selbstständige in allen Produktionssektoren in ganz Spanien zu digitalisieren.