Die Regierung der Kanarischen Inseln verdoppelt ihre Investitionen in Innovation im Jahr 2019 nahezu und bereitet einen “Pakt für Wissenschaft und Innovation” vor

Der Präsident der Kanarischen Inseln, Ángel Víctor Torres, eröffnete am Freitag die Konferenz “Aufstrebende Technologieunternehmen als Innovationsmotor: Transformation der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissensvermittlern”, die am Sitz der Präsidentschaft in Las Palmas de Gran Canaria stattfindet. An der Veranstaltung nahmen auch die Ministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung, Elena Máñez, die Direktorin für Wirtschaft und Handel der israelischen Botschaft in Spanien, Noa Heinemann, der Rektor der Universität von Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra, der Direktor von Aciisi, Carlos Navarro und der Präsident von Emerge, Manuel Ruiz de la Rosa, teil.

Torres betonte, dass aufstrebende technologiebasierte Unternehmen zu wichtigen Akteuren bei der Schaffung von Wissenschaft und Wissen werden. Er wies auch darauf hin, dass “wir durch die Schaffung einer wettbewerbsfähigeren und offeneren Wirtschaft in der Lage sein werden, eine wohlhabendere und integrative Zukunft zu erreichen, in der die Kanarischen Inseln eine führende Rolle in Europa spielen”. In diesem Zusammenhang drängte er darauf, das private Engagement zu verstärken, um ein Ökosystem von Technologieunternehmen und aufstrebenden Unternehmen zu fördern, das gestärkt werden muss.

Der Exekutivdirektor wies darauf hin, wie wichtig Veranstaltungen wie die heutige für die Kanarischen Inseln sind, um die Ziele der Kanarischen Agenda 2030 zu erreichen, wie die schrittweise Erhöhung der Investitionen in Forschung und Entwicklung, um das Wirtschaftsmodell anzupassen, die Produktivität zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die Schaffung hochwertiger Arbeitsplätze zu fördern. In diesem Zusammenhang wies er darauf hin, dass sich seine Regierung verpflichtet hat, die Innovation weiter zu fördern, ein Bereich, in dem die Haushaltsmittel in dieser Legislaturperiode um 85 % von 60 Millionen im Jahr 2019 auf heute 111,7 Millionen aufgestockt wurden, und sagte, dass “in Kürze ein wichtiger Pakt für Wissenschaft und Innovation unterzeichnet wird”.

Torres: “Das kanarische Budget für Innovation ist in der laufenden Legislaturperiode von 60 auf 111 Millionen gestiegen, was einer Steigerung von 85 % entspricht”.

Torres bedankte sich für die Bereitschaft der öffentlichen und privaten Einrichtungen und der Start-ups, die an der Veranstaltung teilnahmen, “um das zu präsentieren, was viele fälschlicherweise immer noch als die Zukunft ansehen”.

Die Regionalministerin für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung, Elena Máñez, erklärte, dass “die Regierung der Kanarischen Inseln die Schaffung eines neuen innovativen, wissensintensiven Produktionsgefüges und den Aufschwung technologiebasierter Unternehmen oder Start-ups fördern möchte”. In einem globalen Kontext, in dem der technologische Wandel einer der wichtigsten Faktoren für das Wirtschaftswachstum ist, hat das regionale Ministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (Aciisi) in dieser Amtszeit bereits fast 15 Millionen Euro in 120 hochtechnologische und wissensintensive Unternehmen investiert, und weitere 6 Millionen Euro wurden verwendet, um 88 Forscher und Innovatoren für drei Jahre einzustellen. “Es wurden auch andere neue Initiativen gestartet, wie das Projekt Canarias Stars, das mit 2 Millionen Euro ausgestattet ist, um wissensintensive Unternehmen zu fördern”, sagte sie.

Elena Máñez erklärte weiter: “Die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmenssektors und die Schaffung stabiler Arbeitsplätze sind zwei Kernpunkte des Aciisi-Aktionsprogramms 2022, das 28,9 Millionen Euro für die Unterstützung von Unternehmensinnovationen bereitstellt, und zwar durch Initiativen, die 41 % des Gesamtbudgets ausmachen, mit einem Zuwachs von 10 % gegenüber dem Haushaltsjahr 2021”.

Schließlich erinnerte er daran, dass die Regierung auch in aufstrebende Unternehmen aus anderen Verwaltungszentren investiert, wie z. B. die Generaldirektion für wirtschaftliche Angelegenheiten mit Afrika, die ein Treffen mit Nigerias wichtigstem Unternehmensbeschleuniger organisiert, wie z. B. Sodecan, das allein in diesem Jahr bereits 13 Start-ups mit bis zu 200 finanziert. oder Proexca, die mit mehr als 100.000 Euro diese Unternehmen bei ihrer internationalen Expansion begleitet, indem sie an Messen wie der Slush 2022 in Helsinki teilnimmt, an der 4.200 Start-ups und Investoren mit einem Vermögen von mehr als 1 Milliarde Euro teilnehmen werden.

Die Konferenz “Aufstrebende Technologieunternehmen als Innovationsmotor: Umgestaltung der Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissensvermittlern”

Ziel dieser Initiative, die von der Kanarischen Vereinigung für Start-ups, technologiebasierte Unternehmen und Angel-Investoren (EMERGE) in Zusammenarbeit mit dem Regionalministerium für Wirtschaft, Wissen und Beschäftigung der Kanarischen Regierung über die Kanarische Agentur für Forschung, Innovation und die Informationsgesellschaft (ACIISI) organisiert wird, ist es, das auf den Kanarischen Inseln erzeugte Wissen und die Technologie zu unterstützen und den Transfer von Wissen und Know-how durch aufstrebende Technologieunternehmen und Spin-offs zu fördern. Außerdem soll das Ökosystem für innovatives Unternehmertum auf dem Archipel gestärkt werden, indem Investitionen in private FuEuI angeregt und Verbindungen zu internationalen Netzen und Märkten hergestellt werden.

Während der Konferenz reflektierten private und öffentliche Akteure auf regionaler und nationaler Ebene - technologische Start-ups, wissenschaftlich-technologische Institute, Universitäten, Investmentfonds oder Unternehmen und Wirtschaftsverbände - in vier Panels über die Rolle, die aufstrebende Technologieunternehmen in Forschungstransferprozessen spielen, die Bedeutung der öffentlich-privaten Zusammenarbeit bei der Lösung komplexer Herausforderungen oder darüber, welche Art von Innovationsstrategien in Großunternehmen sowohl dem Ziel der Verbesserung von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit als auch der Begleitung der Entwicklung neuer technologischer Produkte und deren Einführung auf den globalen Märkten dienen können.

Im Rahmen der 2019 gegründeten Task Force Seizing New Growth Opportunities: Canarias / Israel Innovation Partnership und des Starts des von ACIISI finanzierten Open-Innovation-Programms Innovate Canarias präsentierte der Direktor für Wirtschaft und Handel der israelischen Botschaft in Spanien in Begleitung des Präsidenten der Kanarischen Sonderzone, Pablo Hernández, die Schlüssel zum innovativen Ökosystem dieses Landes und das Potenzial für eine Zusammenarbeit mit den Kanarischen Inseln in strategischen Bereichen. Israel ist weltweit führend bei den F&E-Investitionen im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, und sein Engagement für Talente und eine wissensbasierte Wirtschaft machen es zu einem Vorzeigebeispiel.

Auf dieser Konferenz wird die Bedeutung von Strategien zur öffentlichen Förderung von Wissenschaft und Innovation verteidigt, die durch schnellere und effizientere Transferprozesse in die Produktionsstruktur einen echten Einfluss auf das Wachstum und die wirtschaftliche Entwicklung der Kanarischen Inseln haben. Die Kombination von Innovationsformen, die auf Investitionen in Forschung und Entwicklung oder auf Lernen basieren - offene Innovationsprozesse oder Prozesse des Wissens- und Know-how-Transfers durch wirtschaftliche und kommerzielle Beziehungen - ist eine Formel, die diesem Ziel dient.

