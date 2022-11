Die spanische Regierung will 1.327 Klassenzimmer für Unternehmertum in der Berufsausbildung einrichten, um Startups zu fördern

Im akademischen Jahr 2022-2023 werden in Spanien insgesamt 1.327 Klassenzimmer für berufliche Bildung und Unternehmertum finanziert: 374 neu geschaffene Klassenzimmer, die zu den 496 Klassenzimmern hinzukommen, die mit Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2020 geschaffen wurden, und den 457 Klassenzimmern, die mit Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2021 geschaffen wurden. Dies beinhaltet organisatorische, technische und infrastrukturelle Unterstützung in diesen kritischen Anfangsphasen, um einen Rahmen für die Förderung und Entwicklung von Start-ups zu schaffen.

Diese Unterrichtsräume zielen darauf ab, die unternehmerischen Initiativen der Studenten und Absolventen der Schule zu kanalisieren, und zwar durch ein System der Orientierung, Anleitung und Betreuung der unternehmerischen Ideen, die sie selbst einbringen, sowie durch die Teilnahme an Projekten mit anderen Einrichtungen und Organisationen.

Dies geht aus dem Beschluss des Generalsekretariats für Berufsbildung vom 11. Juli 2022 hervor, in dem die Vereinbarung der sektoralen Bildungskonferenz vom 23. Juni 2022 veröffentlicht wird, die den Vorschlag für die territoriale Verteilung und die Kriterien für die Verteilung der von den autonomen Gemeinschaften verwalteten Mittel im Haushaltsjahr 2022 genehmigt.

Diese Maßnahme ist Teil des Plans zur Modernisierung der Berufsbildung, der aus dem Haushalt des Ministeriums für Bildung und Berufsbildung und im Rahmen der Komponente 20 “Strategischer Plan zur Förderung der Berufsbildung” des Plans für Wiederaufbau, Umgestaltung und Widerstandsfähigkeit finanziert wird.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana

