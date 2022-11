“Digitale Generation KMU”: Ausbildung als Hebel für den digitalen Wandel in kleinen und mittleren Unternehmen

Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation (SEDIA) und die dem Industrieministerium angeschlossene Stiftung EOI planen, die Ausbildung von KMU-Managern und Akteuren des Wandels zu fördern, um die digitale Transformation der spanischen Wirtschaft zu stärken. Die geplanten Gesamtinvestitionen belaufen sich auf 356 Millionen Euro aus den Mitteln des Konjunkturprogramms und werden bis Dezember 2025 durchgeführt.

Das Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation und das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus haben über den Staatssekretär für Digitalisierung und künstliche Intelligenz und die Stiftung EOI, die dem Generalsekretariat für Industrie und KMU unterstellt ist, im Staatsanzeiger zwei Ministerialerlasse veröffentlicht, in denen die Rechtsgrundlagen für die Gewährung von Beihilfen sowie die ersten Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen für das Programm “KMU der digitalen Generation” im Rahmen des Plans für Konjunkturbelebung, Transformation und Widerstandsfähigkeit festgelegt sind.

“Digital Generation SMEs” ist eine Initiative unter der Leitung des Ministeriums für Wirtschaft und digitale Transformation, die darauf abzielt, die digitale Transformation spanischer KMU zu fördern und damit ihre Produktivität und ihre Möglichkeiten für Wachstum und Internationalisierung zu verbessern.

Ziel dieser Initiative ist es, ein Schulungs- und Mentorenprogramm für KMU-Führungsteams und ihre Mitarbeiter sowie für arbeitslose junge Menschen anzubieten, die sich darauf vorbereiten wollen, zur digitalen Transformation dieser Unternehmen beizutragen.

Die Zuschüsse im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen in Form von Subventionen sind für Referenzeinrichtungen in Spanien bestimmt. Diese Stellen sind für die Durchführung des Schulungsprogramms im gesamten Staatsgebiet zuständig.

Die Initiative “Digital Generation SMEs” ist in zwei Schulungsprogramme unterteilt:

Kultureller Wandel in KMU: Training und Mentoring zur digitalen Transformation für Personen in Managementteams und Qualifizierung von Beschäftigten in KMU.

Agenten des Wandels: Ausbildung und Betreuung junger Arbeitsloser und KMU-Beschäftigter, um sie zu Experten zu machen, die zum Digitalisierungsprozess von KMU beitragen werden.

Ziel der Projekte in diesen ersten Aufrufen zur Einreichung von Vorschlägen ist es:

Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten an Führungskräfte von KMU mit 10 bis 249 Beschäftigten, um die digitale Transformation ihrer Unternehmen voranzutreiben und dadurch die Produktivität und ihre Chancen auf Wachstum und Internationalisierung zu verbessern. Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten an künftige “Agenten des Wandels”, die für ihre Eingliederung oder Neuqualifizierung auf dem Arbeitsmarkt als Akteure des digitalen Wandels erforderlich sind. Aufzeigen, wie sich die Technologie auf das Geschäft auswirkt, indem sie es ermöglicht, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, um ihm Lösungen für seine Bedürfnisse zu bieten und Daten für die Entscheidungsfindung im Unternehmen zu generieren und zu nutzen. Ausstattung der Unternehmen mit Talenten und Kapazitäten zur Durchführung konkreter und spezifischer Maßnahmen im Rahmen eines Aktionsplans. Verringerung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern durch die Erhöhung der Anzahl von Frauen, die in der digitalen Verwaltung von KMU ausgebildet werden.

Die EOI-Stiftung ist für die Verwaltung der für diese Initiative vorgesehenen Investitionen zuständig, die sich in der ersten Aufforderung auf 199 Mio. Euro belaufen (147,5 Mio. für die “Digitale Generation KMU” und 51,5 Mio. für die “Digitale Generation Agenten des Wandels”), die aus den Mitteln des Konjunkturprogramms stammen.

Bewerbungen für die Aufnahme als Ausbildungseinrichtung können über die Website der EOI-Stiftung eingereicht werden. Die Frist läuft einen Monat nach Veröffentlichung der Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen im BOE (Staatsanzeiger) ab.

In einigen Wochen wird die EOI ein Vorregistrierungsverfahren für KMU, Führungskräfte, Arbeitnehmer und Arbeitslose einleiten, in dessen Rahmen ein “Ausbildungsgutschein” gewährt wird, der in den im Rahmen der Aufforderungen zur Einreichung von Bewerbungen ausgewählten Einrichtungen eingelöst werden kann. Sobald die Ausbildungseinrichtungen ausgewählt sind, wird innerhalb von etwa drei Monaten das Anmeldeverfahren eröffnet, wobei jede Person die Einrichtung, bei der sie die Ausbildung absolvieren wird, frei wählen kann.

Diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ist Teil der Komponente 19 “Nationaler Plan für digitale Kompetenzen” des Plans für Konjunkturbelebung, Umstrukturierung und Widerstandsfähigkeit, der mit einem Gesamtbudget von 3,593 Millionen Euro ausgestattet ist und das Ziel verfolgt, die Ausbildung und digitale Integration von Bürgern und Arbeitnehmern zu gewährleisten und niemanden im Prozess der digitalen Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft zurückzulassen.

Reihenfolge des Basisprogramms “KMU der digitalen Generation”: Personen in Führungsteams und Qualifikation der in KMU beschäftigten Personen:

https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/BOE-A-2022-18584.pdf

​Bestellung des Basisprogramms Digitale Generation: Agenten des Wandels:

https://www.eoi.es/sites/default/files/inline-files/BOE-A-2022-18583.pdf

Programm Digitale Generation:

https://www.eoi.es/es/generaciondigital

