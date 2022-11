Digitalisierung des Gesundheitswesens und psychische Gesundheit: Zusammenarbeit zwischen Spanien und den USA

Dies gab Gesundheitsministerin Carolina Darias nach einem Treffen mit der stellvertretenden Sekretärin des US-Gesundheitsministeriums, Andrea Palm, im Rahmen des zweiten G20-Gipfels der Gesundheitsminister in Bali (Indonesien) bekannt.

Während des Treffens zeigte der US-Vertreter Interesse an den Fortschritten, die das spanische Nationale Gesundheitssystem (NHS) im Bereich der Digitalisierung des Gesundheitswesens gemacht hat.

Beide Länder haben ein gemeinsames Interesse an der Nutzung neuer Technologien (IKT) zur Stärkung der Gesundheitssysteme, insbesondere mit dem Schwerpunkt auf Interoperabilität, für den Austausch von und den Zugang zu klinischen Informationen.

Auch die USA und Spanien sind sich einig über die Bedeutung der Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung der Schwächsten und der Telemedizin im Bereich der psychischen Gesundheit.

Darüber hinaus haben der spanische Minister und der US-Vertreter auf dem G20-Gipfel bei dem bilateralen Treffen die gesundheitlichen Herausforderungen, denen sich beide Länder stellen müssen, um künftige gesundheitliche Notfälle zu bewältigen, hervorgehoben und ausgetauscht.

