I Konvention über Tourismusstrategien auf den Kanarischen Inseln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit mit der des Festlandes in Einklang zu bringen

Der 1. Kongress der europäischen Tourismusinseln wurde heute auf Gran Canaria mit der festen Absicht eröffnet, dass diese Inselgebiete gemeinsame Strategien entwickeln, die es ihnen ermöglichen, gegenüber dem Kontinent wettbewerbsfähiger zu werden. Die Ministerin für Tourismus, Industrie und Handel der Kanarischen Regierung, Yaiza Castilla, der Präsident der Vereinigung für Forschung, Studium und Exzellenz des Tourismussektors auf den Kanarischen Inseln, Excelcan, Santiago de Armas, und der Präsident des Sonderausschusses für Insellage des Regionalparlaments von Sardinien, Michele Cossa, eröffneten dieses Treffen, das heute und morgen in der ExpoMeloneras mit mehr als 350 registrierten Teilnehmern stattfindet, zu denen noch die Personen hinzukommen, die die Veranstaltung “online” verfolgen.

Der Präsident von Excelcan, Santiago de Armas, ist zuversichtlich, dass dieses erste Treffen den Anstoß für einen gemeinsamen Aktionsplan geben wird, der in den folgenden Ausgaben entwickelt werden soll, um “den historischen Wandel anzuführen, der sich in Europa vollziehen wird”,

Bei der Eröffnung betonte die Tourismusbeauftragte Yaiza Castilla, wie wichtig es sei, “die Realität eines europäischen Inseltourismus mit eigener Identität auf den Tisch zu bringen, um daraus einen Hebel zur Förderung einer gemeinsamen Tourismuspolitik auf den Inseln und Archipelen Europas zu machen”. Castilla brachte ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass die Besonderheiten dieser Gebiete dies erfordern und dass “die Schaffung eines gemeinsamen Raums für die Zusammenarbeit zwischen denjenigen von uns, die so viel gemeinsam haben, noch nie so wichtig war wie jetzt, wo die Klima- und Energiekrise die Grundlagen unserer Industrie in Frage stellt”.

“Wir sind uns bewusst, dass der europäische Inseltourismus, den wir als Instrument zur Schaffung von Wohlstand und Beschäftigung verteidigen, in fragilen, anfälligen und begrenzten Gebieten entwickelt wird und mehr oder weniger weit von ihren natürlichen Herkunftsmärkten entfernt ist”, erklärte der Minister.

Daher sind die Herausforderungen der Nachhaltigkeit, der Konnektivität, der Digitalisierung und der gerechten Verteilung des durch den Tourismus generierten Reichtums von größter Bedeutung, derer sich die Inseln stärker bewusst sind, wie Castilla betonte. “Die Bewältigung all dieser Herausforderungen durch gemeinsame Vorschläge und Projekte wird unsere Widerstandsfähigkeit verbessern, unsere Schwächen verringern und unsere Chancen und Stärken vervielfachen”, so der Minister abschließend.

In seiner Rede erinnerte der Präsident von Excelcan, Santiago de Armas, daran, dass die Pandemie und der Krieg in Europa die europäischen Volkswirtschaften und insbesondere die vom Tourismus abhängigen Volkswirtschaften geschädigt haben, so dass es dringender denn je ist, “die Tourismusindustrie umzugestalten und nachhaltiger zu machen, die Maßnahmen zu beschleunigen und ehrgeizigere Ziele für den Horizont 2030 zu setzen”.

De Armas erklärte, dass die europäischen Tourismusinseln “einen gemeinsamen Aktionsplan vorlegen müssen, um die derzeitigen ernsten Herausforderungen zu bewältigen”, weshalb die Konvention mit zwei zentralen Achsen geschaffen wurde. “Die erste besteht darin, eine neue gemeinsame europäische Tourismuspolitik zu schaffen, um den grünen und digitalen Wandel zu bewältigen und im Rahmen dieser Strategie den Inseln, die durch die aufeinanderfolgenden Krisen am meisten gefährdet und geschädigt sind, besondere Aufmerksamkeit zu widmen”, sagte er.

Der Präsident von Excelcan brachte seine Zuversicht zum Ausdruck, dass dieses erste Treffen dazu dienen wird, diesen gemeinsamen Aktionsplan zu initiieren, und dass er in den folgenden Ausgaben weiterentwickelt werden wird. “Wir wollen nicht das Schlusslicht bilden, sondern den historischen Wandel anführen, der sich in Europa vollziehen wird”, sagte De Armas.

Der Vorsitzende des Sonderausschusses für Insellage des sardischen Regionalparlaments, Michele Cossa, würdigte schließlich die Bedeutung dieses Übereinkommens für die “Anerkennung der Einzigartigkeit der Inseln und die Stärkung ihrer Position in der gesamten Europäischen Union”.

Cossa erinnerte daran, dass das Europäische Parlament im Juni den “Pakt für die Inseln” verabschiedet hat, “der alle Grundsätze enthält, an die wir glauben und für die wir uns seit langem einsetzen”. Der Vertreter Sardiniens brachte seine Überzeugung zum Ausdruck, dass “dieses von den Kanarischen Inseln geleitete Treffen es uns ermöglichen wird, die notwendigen Synergien zu finden, um auf diesem bereits eröffneten Weg voranzukommen. Schon heute sind die Voraussetzungen gegeben, um die notwendige Sensibilität in Europa zu fördern und den Inseln die gleichen Bedingungen für die territoriale Wettbewerbsfähigkeit zu bieten wie dem Festland”, versicherte Cossa.

Analyse-Tabellen

Am ersten Tag des Kongresses ging es um die großen Herausforderungen, vor denen die Tourismusbranche heute steht: Nachhaltigkeit, digitaler Wandel und Datenmanagement.

Unter dem Titel “European green islands in the face of climate change” (Europäische grüne Inseln angesichts des Klimawandels) konzentrierte sich die erste Diskussionsrunde, die von José Manuel Rodríguez, Direktor von Atos Consulting Canarias SAU, moderiert wurde, auf die Frage, wie Tourismusinseln die Herausforderung des Klimawandels und der Nachhaltigkeit bewältigen. “Wir sprechen über hochgradig gefährdete Gebiete, und der einzig mögliche Weg nach vorne ist, sich unseres Kohlenstoff-Fußabdrucks bewusst zu werden, indem wir ihn berechnen und messen, um alle Maßnahmen ganzheitlich zu ergreifen, um klare Reduktions- und Ausgleichsverpflichtungen zu erreichen”, sagte Rodríguez.

Der Regionaldirektor von Atos hob die Bedeutung der Kanarischen Inseln als Vorreiter bei der Dekarbonisierung von Reisezielen hervor, immer mit Technologie als Grundlage, und nannte als Beispiel den ersten Carbon Footprint Calculator, der dem gesamten kanarischen Tourismus-Ökosystem zur Verfügung gestellt wird und der Unternehmen und Einrichtungen auf diesem Weg zur Dekarbonisierung begleiten wird.

Pablo Lorenzo, Operations, Processes and Development Manager von Lopesan Hotels, Ireni Mikelis, Project Manager von Insuleur, und José Juan Lorenzo, Managing Director von Canary Islands Tourism, nahmen ebenfalls am Runden Tisch teil und erinnerten daran, dass “der Schlüssel zur Bewältigung der Herausforderung, unsere Wirtschaft zu dekarbonisieren, darin besteht, zu messen, um zu reduzieren, und dies kann nur durch das Engagement und die individuellen Anstrengungen aller Akteure des Reiseziels erreicht werden”.

Lorenzo versicherte, dass “der Erfolg nur dann eintreten wird, wenn die Bewegung kollektiv, massiv, global, messbar, kommuniziert und gut orchestriert ist”. Zu diesem Zweck wird Canary Islands Tourism kleinen und mittleren Unternehmen eine Lösung zur Messung des CO2-Fußabdrucks zur Verfügung stellen, die an ihre spezifische Tätigkeit angepasst, leicht verständlich und auf langfristige Arbeit ausgerichtet ist.

“Wir werden ihnen die nötige Unterstützung bieten, um voranzukommen, die Fortschritte jedes einzelnen Unternehmens und des gesamten Zielgebiets jederzeit zu überwachen und zu kommunizieren, und das alles von einer einzigen zentralen Cloud-Lösung aus, die auf internationalen wissenschaftlichen Protokollen basiert und für die Unternehmen keine Kosten verursacht”, so der Geschäftsführer abschließend.

Am zweiten runden Tisch zum Thema “Europäische Inseln und digitaler Wandel” nahmen Francisco Morcillo, CEO von MB3 Gestión, Enrique Martínez, Präsident von Segittur, Aurelio Domingo, Experte für digitale Transformation, und Valentín Pagador, Leiter der Abteilung Business Development-Tourism bei Telefónica, teil.

Dieses Panel wurde von Agustín Cárdenas, Director of Enterprise Business Transformation bei Telefónica, moderiert, der betonte, dass es ohne digitalen Wandel keinen grünen Wandel gibt. “Digitaler Tourismus bedeutet, Tourismusinseln mit intelligenten Managementfunktionen auszustatten und die Tourismuskomponente in das lokale Management zu integrieren, um negative Szenarien wie Sättigung oder mögliche negative Auswirkungen der Aktivität zu antizipieren”, erklärt Cárdenas.

Es ist daher notwendig, ein Ökosystem digitaler Tools einzusetzen, die es dem Reiseziel ermöglichen, den Reisenden persönlich zu betreuen und ihn von der ersten Inspirationsphase bis zur Empfehlung zu begleiten. “Die Technologie ist zusammen mit dem Talent der Fachleute in diesem Sektor der Schlüssel zur Nachhaltigkeit des Inseltourismus. Was nicht gemessen wird, wird nicht besser, und eine kontinuierliche Verbesserung ist für die Anpassung und das Überleben von Reisezielen notwendig”, sagte der Vertreter von Telefónica.

Die Vormittagssitzung endete mit der Podiumsdiskussion “Daten und Menschen”, an der Juan José Cardona, Gründer von The Wise Dream, María Guardiet, Direktorin für Tourismus-Intelligence-Projekte, Planung und Konnektivität bei Canary Islands Tourism, und Ramón Sánchez, Leiter für strategische Projekte, Travel Audience und Amadeus for Destinations, teilnahmen.

Sánchez erläuterte, dass der Reisende von heute “immer besser informiert und technisch versiert ist und darauf wartet, dass das Reiseziel ihn durch den Einsatz dieser Technologie überrascht, so dass wir die Bedürfnisse dieses Reisenden mit dem Angebot des Reiseziels in Einklang bringen müssen”.

Der Amadeus-Chef erklärte, dass Entwicklungen wie das Metaverse, die virtuelle Realität oder das “Internet der Dinge” “große Datenmengen erzeugen werden, die wir mit Tools zur Schätzung oder Vorhersage von Besucherankünften kombinieren müssen, denn durch die Kombination dieser großen Zahlen können wir die Reisenden dazu bringen, länger zu bleiben und mehr Geld am Reiseziel auszugeben”.

Die Konvention

Klima, digitaler Wandel und Konnektivität stehen im Mittelpunkt des Programms des 1. Europäischen Tourismus-Inselkongresses, an dem Führungskräfte der wichtigsten nationalen und internationalen Tourismusunternehmen sowie Vertreter der Europäischen Union, der Welttourismusorganisation (UNWTO) und von Inseln wie Gozo, Korsika, Kreta, den Azoren, Guyana, Madeira, Sardinien und den Balearen teilnehmen werden.

Tourism of the Canary Islands organisiert dieses Treffen gemeinsam mit dem Verband für Forschung, Studium und Exzellenz im Tourismussektor auf den Kanarischen Inseln, Excelcan, mit multinationalen Unternehmen wie Telefónica, Atos und Amadeus als Mitorganisatoren und der Starlight Foundation als Sponsorpartner.

übersetzt von Bella Irene Fernández Santana