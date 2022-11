Innovation mit 5G und virtueller Realität im Gesundheitswesen

Dieses Projekt ist Teil des von Red.es über Telefónica 5G Madrid geförderten Vorschlags zur Förderung von 5G-Innovationspiloten in Spanien. Die über Red.es geförderte und mit EFRE-Mitteln kofinanzierte Initiative wurde gemeinsam mit dem Universitätskrankenhaus La Princesa in Madrid, Telefónica und Frontera VR entwickelt.

Die 5G-Technologie, die Echtzeit-Konnektivität und niedrige Latenzzeiten bietet, hat die Entwicklung eines immersiven Erlebnisses für Rehabilitationspatienten ermöglicht, die die Übungen des Trainingsprogramms für Patienten mit Multipler Sklerose am Hospital Universitario de la Princesa in einer Gruppe durchführen.

Der Patient erhält eine Virtual-Reality-Brille, die es ihm dank der 5G-Konnektivität ermöglicht, seine Rehabilitation gemeinsam mit anderen Patienten durchzuführen und gemeinsame Übungen zu absolvieren.

Patienten mit Multipler Sklerose können nach Abschluss des konventionellen Rehabilitationsprogramms im Krankenhaus eine Virtual-Reality-Brille verwenden, die ihnen dank 5G-Konnektivität Zugang zu verschiedenen virtuellen Räumen verschafft, in denen sie gemeinsam mit anderen Patienten Übungen durchführen können. Dabei interagieren sie miteinander und werden von einem Team von Physiotherapeuten unterstützt, das per Fernzugriff mit diesen Räumen verbunden ist, um die Patienten während der Rehabilitation anzuleiten und zu unterstützen.

Für die kommenden Monate ist eine Reihe von Sitzungen mit einer Gruppe von Patienten geplant, die vom medizinischen Team des Hospital la Princesa koordiniert werden. Ziel ist es, diese innovative Form der Rehabilitationstherapie zu bewerten und die Einhaltung der Rehabilitationsbehandlung zu verbessern.

5G-Pilotprojekt in Madrid

Das 5G-Madrid-Pilotprojekt der zweiten Aufforderung hat eine geplante Laufzeit von 24 Monaten und besteht aus 8 Anwendungsfällen, deren Entwicklung bereits begonnen hat, um ab dem zweiten Quartal 2021 erste Ergebnisse zu erhalten. Das Projekt konzentriert sich auf verschiedene Bereiche wie Industrie, Tourismus, Gesundheit, Mobilität und Netzdienste über 5G.

Über die Initiative für 5G-Pilotprojekte

Red.es entwickelt Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen, um die Entwicklung von Pilotprojekten und Erfahrungen mit der 5G-Technologie zu fördern, die Teil des Nationalen 5G-Plans und des Nationalen Plans für intelligente Territorien sind. Beide werden vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation gefördert und mit EFRE-Mitteln kofinanziert.

Diese Projekte ermöglichen es den Empfängern, mit der 5G-Technologie zu experimentieren, neue Funktionen zu erforschen, Anwendungsfälle zu entwickeln und Erfahrungen mit dem Netzaufbau und der Nutzung von Funkfrequenzen zu sammeln.

Die Projekte richten sich an Betreiber, Technologie- und Dienstleistungsanbieter, Anwendungsentwickler, Universitäten und Forschungszentren sowie an Unternehmen, die sich mit der digitalen Transformation befassen.

